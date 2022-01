GF Vip, Rita Dalla Chiesa: “Avrei dovuto farlo, costretta a dire no”

Rita Dalla Chiesa ha svelato perché non ha preso parte al GF Vip nonostante le fosse stato proposto.

In tanti avrebbero voluto che Rita Dalla Chiesa entrasse nella casa del GF Vip come concorrente e per la prima volta la conduttrice tv ha svelato che Alfonso Signorini le avesse chiesto di prendere parte all’edizione 2021 del reality show.

Rita Dalla Chiesa al GF Vip

Rita Dalla Chiesa ha svelato che Alfonso Signorini le avesse chiesto di partecipare al Grande Fratello Vip nel 2021 e che lei, per motivi familiari, si è vista costretta a declinare l’offerta nonostante in tanti avrebbero voluto vederla all’interno del programma.

“L’anno scorso mi chiamò Signorini per il Grande Fratello Vip, sarei dovuta entrare dopo che se n’era andata la contessa Patrizia De Blanck. Quando mi ha chiamato quella sera per propormi di entrare al Grande Fratello mia figlia stava attraversando un momento molto duro e difficile.

Aveva perso il marito e io volevo volevo stare vicina a lei e a mio nipote e poi avevo un altro grande dolore in famiglia. Non avrei potuto stare senza sentire mio fratello anche in piena notte per sapere come stava mia cognata”, ha dichiarato la conduttrice, che stava attraversando un momento particolarmente difficile.

Rita Dalla Chiesa come Katia Ricciarelli

Rita Dalla Chiesa ha sottolineato inoltre quelli che secondo lei sarebbero i lati positivi dell’esperienza al GF Vip (e che, ha specificato, sarebbero spettati alla concorrente di questa edizione, Katia Ricciarelli:

“Quella proposta è arrivata in un momento molto difficile della mia vita e anche per questo gli ho detto no perché forse il Grande Fratello avrei potuto farlo.

Alla fine una signora di una certa età può avere una propria camera e mantenere alcune abitudini ma soprattutto il GF Vip ti permette di avere un contatto con i giovani della casa, le chiacchiere, la scoperta di altri mondi. Un po’ come sta facendo Katia Ricciarelli. Forse l’avrei potuto fare però, ripeto, era un momento difficile della mia vita e ho dovuto lasciar perdere e dire di no”, ha ammesso.

Rita Dalla Chiesa e Alfonso Signorini

Nelle ultime ore la conduttrice ha anche svelato di essere legata da un rapporto di profondo affetto nei confronti di Alfonso Signorini, che le sarebbe stato accanto all’epoca della sua dolorosa separazione dal marito Fabrizio Frizzi.