Gf Vip, rivelazioni scioccanti di Giucas Casella: “Sono stato con un uomo”

Giucas Casella si lascia andare a diverse confessioni nella casa del Grande Fratello Vip: ha raccontato diversi aneddoti sul suo passato e di alcune esperienze intime avute con altri ragazzi.

Giucas Casella, nella casa del Grande Fratello Vip, si è lasciato andare nella notte ad una scioccante confessione. Il noto illusionista ha raccontato diverse sue esperienze intime avute quando era più giovane, in particolare di una volta in cui era stato con un altro uomo.

Il racconto

“Sono stato con un uomo. È successo, sì! Al giorno d’oggi molti ragazzi lo fanno, ma è normalissimo. Mi ricordo che in collegio, di notte ci si faceva insieme le pipp*. Ma anche le donne lo fanno, io penso sia normalissimo”.

Gli altri coinquilini della Casa di Cinecittà ascoltano interessati e partecipi mentre Giucas continua con il suo racconto: “Ma poi voglio dire, non è che se uno è gay, va discriminato, anzi!”.

Poi chiarisce meglio al gruppo come ha vissuto quell’esperienza da giovane e spiega cosa farebbe oggi: “Non è che quando tu vai con un uomo sei omosessuale. È un’esperienza, capito? È successo. E se dovesse succedere anche oggi non direi di no a prescindere. Certo, in questo momento non me la sento più, un conto quando sei giovane e puoi fare quello che vuoi e un altro conto è quando cresci.”

Tra passato e presente

Un accenno poi alla sua ex Carol Torr, con la quale ebbe un figlio, James, e con la quale ci sono stati diversi scontri in passato anche pubblici, nel salotto di Barbara d’Urso: “Nella vita mica ho avuto solamente Carol, la mamma di mio figlio. Stavo per sei o sette mesi con delle belle vedette.”

“Poi la vita ti cambia, ti travolge sempre di più, adesso io non ci penso neanche più a queste cose, anche se vedo una persona che mi può piacere mi reprimo, non faccio il passo avanti, ma se è una cosa straordinaria ci posso ancora cascare”.