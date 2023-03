GF Vip, rivoluzione dopo il rimprovero di Berlusconi: via gli ex concorrenti

Dopo il rimprovero di Pier Silvio Berlusconi, il GF Vip si è visto costretto a cambiare rotta. Nell’ultima diretta, Alfonso Signorini, le opinioniste e gli stessi concorrenti sono apparsi molto diversi. La rivoluzione, però, ha riguardato anche lo studio.

GF Vip: rivoluzione dopo il rimprovero di Berlusconi

Ad un passo dalla finale, il GF Vip ha raggiunto il limite. E’ per questo che Pier Silvio Berlusconi si è visto costretto a rimproverare gli autori. L’AD di Mediaset ha cancellato le repliche da La5 e ha imposto al conduttore e al suo staff un cambio di rotta. Non a caso, l’ultima diretta del reality ha visto un clima di totale serenità, opposto a quello che abbiamo visto negli ultimi mesi.

Il GF Vip si trasforma

Non sono stati solo i concorrenti ad apparire diversi, ma anche le opinioniste. Sonia Bruganelli ha addirittura chiesto scusa a Giaele De Donà e Micol Incorvaia per le parole che ha riservato loro. Come se non bastasse, dallo studio sono spariti anche gli ex concorrenti. All’ultima diretta hanno partecipato solo Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini perché protagonisti di un blocco.

GF Vip: via gli ex concorrenti e le citazioni finali

Perché gli ex concorrenti del GF Vip sono stati fatti fuori? Al momento non è dato saperlo. La rivoluzione ha riguardato anche i saluti finali, che sono andati in scena senza le citazioni iconiche dei Vipponi del passato.