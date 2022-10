GF Vip: salta la diretta per “guasto tecnico”, ma i fan parlano di “censura”

GF Vip: salta la diretta per "guasto tecnico": i fan parlano di "censura" per consentire a Sara Manfuso di lasciare la Casa.

Nelle ultime ore, la diretta del GF Vip 7 è andata in onda a singhiozzi, per poi interrompersi del tutto. La produzione del reality più spoato d’Italia parla di “guasto tecnico”, ma i fan parlano di “censura”. Qual è la verità?

GF Vip: salta la diretta

Nel corso della mattinata di mercoledì 5 ottobre 2022, la diretta del GF Vip 7 ha avuto parecchi problemi. In un primo momento, i Vipponi sono andati in scena a singhiozzo, poi la messa in onda si è interrotta del tutto. “Ci scusiamo per l’interruzione del programma. Le trasmissioni riprenderanno il più presto possibile“, si leggeva in video. Ad un certo punto, quanti erano collegati sul canale 55 del digitale terrestre, hanno visto solo il logo del GF Vip, poi sono apparsi alcuni spezzoni del reality già registrati.

Perché è saltata la diretta del GF Vip?

I telespettatori si sono immediatamente chiesti il motivo per cui la diretta è saltata e in molti hanno parlato di “censura“. Secondo alcuni, lo staff del GF Vip ha fatto saltare la messa in onda per consentire a Sara Manfuso di lasciare il programma. La realtà, però, sembra diversa. Secondo Fanpage.it, si è trattato solo “di un guasto tecnico che ha portato all’oscuramento del canale“.

Le ipotesi dei fan

Nonostante la notizia del “guasto tecnico“, anche se non si conoscono i dettagli, le ipotesi dei fan sono diverse, quasi tutte sulla Manfuso.

Su Twitter si legge: “Se stanno censurando la diretta per permettere a Sara Manfuso di uscire dalla Casa, perché non farcelo vedere?” oppure “Sto pregando che l’intero cast stia abbandonando la casa del Grande Fratello insieme a Sara Manfuso” o ancora “Manco fosse El Chapo“.