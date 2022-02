GF Vip, salta la sorpresa di Manuel Bortuzzo per San Valentino

Manuel Bortuzzo ha svelato che avrebbe voluto fare una sorpresa a Lulù per San Valentino, ma il GF Vip non glielo avrebbe concesso.

Manuel Bortuzzo voleva entrare nella casa del GF Vip 6 a San Valentino per fare una sorpresa alla fidanzata Lulù, ma a quanto pare la produzione non glielo ha concesso.

Manuel Bortuzzo: la sorpresa di San Valentino

Mentre nella casa del GF Vip 6 Alex Belli sta per entrare per ben 2 settimane (e non senza polemiche) a Manuel Bortuzzo non sarebbe stato accordato di tornare al reality show neanche la sera del 14 febbraio, data in cui avrebbe voluto fare una sorpresa di San Valentino alla fidanzata Lulù Selassié, andandola a trovare.

“Mi piange il cuore, anzi quando me l’hanno detto mi sono messo a piangere”, ha confessato il giovane nuotatore, che non avrebbe ricevuto il consenso da parte della produzione.

Lulù Selassié e la nostalgia al GF Vip

Anche Lulù Selassié prova forte nostalgia del fidanzato e, nei giorni scorsi, ha avuto più volte un crollo al pensiero di non poterlo ancora vedere o abbracciare. “Mi piaceva giocare con Manu perché lui mi faceva vincere, perché mi ama e non gliene fregava niente di apparire lui come quello bravo o vincitore.

Mi faceva vincere ogni partita a me, proprio una persona unica. Qui senza di lui mi sento molto sola qua!“, ha dichiarato la ragazza.

Bortuzzo: il ritorno a casa

Nonostante debba ancora attendere prima di poter finalmente riabbracciare la fidanzata (di cui si è detto più innamorato che mai) Manuel Bortuzzo ha potuto intanto ricongiungersi alla sua famiglia e in particolare al padre Franco (con cui abita a Roma). Di recente il padre di Bortuzzo ha svelato la sua opinione sulla relazione nata tra lui e Lulù al GF Vip e ha affermato che sarebbe felice se la giovane andasse a vivere insieme a loro.

“Sarei felice, ma prima di farlo dovrebbero pensarci un po’”, ha confessato Franco Bortuzzo.