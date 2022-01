GF Vip, Salvo Veneziano insorge su Instagram: “Sono indignato, inca***** nero”

Non accennano a placarsi le polemiche su Katia Ricciarelli al GF Vip 6, nuove pesanti affermazioni su Nathaly Caldonazzo: interviene Salvo Veneziano.

Katia Ricciarelli non sta offrendo ai telespettatori del Grande Fratello Vip 6 uno spettacolo dignitoso e questo ormai è un dato assodato, il popolo dei social in queste ore si sta indignando per alcune pesantissime affermazioni che sono state pronunciate dalla cantante lirica nei confronti della showgirl Nathaly Caldonazzo, giudicate da alcuni come “Istigazione allo stupro“.

Dopo la conclusione della puntata del 7 gennaio 2022, Salvo Veneziano, ex concorrente del GF Vip, espulso e squalificato dalla quarta edizione del reality, per alcune affermazioni pronunciate su Elisa De Panicis, si è lasciato andare ad uno sfogo su Instagram.

GF Vip, Salvo Veneziano furioso sulla mancata squalifica di Katia Ricciarelli

Nessuna squalifica per Katia Ricciarelli nella puntata del Grande Fratello Vip del 7 gennaio 2022.

La cantante lirica in queste settimane ha pronunciato diverse affermazioni che hanno fatto molto discutere l’opinione pubblica e in molti credevano possibile un’espulsione della Ricciarelli dalla casa più spiata d’Italia.

Dopo il mancato provvedimento disciplinare per la Ricciarelli, nella serata del 7 gennaio 2022, al termine della punata, Salvo Veneziano, ex concorrente del GF Vip 4, è insorto su Instagram con un video, ecco cosa ha dichiarato riguardo l’intricata vicenda:

“Eccomi qua, sono appena tornato a casa e di conseguenza non sono riuscito a vedere la puntata, quello che vi posso dire è che questa sera è stato vergognoso, molto vergognoso. Poi mi dicono: perchè attacchi, perchè sei inca*****? Questa sera non è che sono inca*****, lo sono di più, perchè è inutile che il paladino della giustizia è entrato in casa per rimproverare tutte le persone che erano dentro, tipo bambini di scuola, non funziona cosi. La gente non dimentica, gli sponsor non dimenticano: frasi di razzismo. Il povero Manuel, che ogni volta Katia lo attaccava perchè non riusciva a chiudere la porta in vetro. Le frasi di omofobia, razzismo, nulla, abbiamo visto solo Alfonso che difendeva Katia. E noi, caro Alfonso? Noi… Hai dimenticato noi? Tu pensi che adesso noi facciamo finta di niente? Non funziona così, sono indignato, schifato e indignato. Noi siamo figli di… Credete ancora a Babbo Natale? Andate a cagare! Naturalmente non voi, avete capito chi, andate a cagare, anzi vai a Cagare”.

GF Vip, Salvo Veneziano furioso: le nuove affermazioni di Katia Ricciarelli sulla Caldonazzo

Che Nathaly Caldonazzo non sia la donna preferita da Katia Ricciarelli all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 è un dato certo, ma questo non giustifica affatto alcune pesanti affermazioni che sono state pronunciate dalla cantante lirica nei confronti della showgirl.

GF, Salvo Veneziano interviene sul reality: ecco cosa ha detto la Ricciarelli sulla Caldonazzo

In un momento di relax all’interno della casa, Katia Ricciarelli ha pronunciato alcune pesanti dichiarazioni sul conto di Nathaly Caldonazzo e così in compagnia dell’influencer Soleil Sorge ha detto:

“A questa ci vorrebbe un camionista grosso con due sigarette in bocca, che la prende e… Di quelli bruti che ti fanno di tutto“.

Le pesanti affermazioni della Ricciarelli su Nathaly Caldonazzo hanno divertito Soleil, che si è lasciata andare ad una grassa risata in compagnia della cantante lirica. La reazione dell’influencer dinanzi alle pesanti dichiarazioni pronunciate dalla Ricciarelli, ha suscitato tutta l’indignazione del popolo dei social, tanto che qualcuno è arrivato a definire tutto ciò come “Istigazione allo stupro“.

L’episodio in questione è stato segnalato da Salvo Veneziano sulle sue Instagram Stories attraverso il repost di una notizia che raccontava l’accaduto, a questa l’ex concorrente del GF Vip ha aggiunto in riferimento alla sua precedente squalifica e ai recenti accadimenti relativi alla nuova edizione del reality: