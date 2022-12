Gf Vip, Salvo Venziano commenta la squalifica di Riccardo Fogli: "So che siete stati costretti"

La permanenza di Riccardo Fogli nella casa del Grande Fratello Vip è durata il tempo di un soffio.

Il cantante – com’è noto – è stato espulso in seguito ad un comunicato nel quale lo stesso Grande Fratello ha annunciato l’avvenuta squalifica con tanto di scuse da parte di Endemol e Mediaset nei confronti degli spettatori.

Ora a commentare duramente la decisione presa è stato lo stesso Salvo Veneziano. Quest’ultimo, senza fare nomi, sostiene che il Gf avrebbe scelto di procedere con la squalifica del cantante perché costretto.

Gf Vip, Salvo Veneziano su Riccardo: “So da fonti che siete stati costretti”

Tra i concorrenti della prima storica edizione del Grande Fratello insieme a personaggi come Cristina Plevani e Pietro Taricone, Salvo Veneziano era tornato anni dopo al Grande Fratello Vip nell’edizione del 2020. Lui stesso, come in molti ricorderanno, è stato squalificato dopo aver pronunciato delle frasi di stampo sessista contro Elisa De Panicis. Da allora Salvo non ha risparmiato critiche contro Signorini e anche in questa ultima occasione non è stata certo un’eccezione: “Stranamente vi siete svegliati… Ma da fonti ufficiali..

siete stati costretti altrimenti facevate finta di nulla”.

Il comunicato del Grande Fratello

In serata è arrivata la nota Grande Fratello che sui canali ufficiali ha scritto: “Mediaset e Endemol Shine Italy si scusano con il pubblico per l’infelice espressione blasfema pronunciata da Riccardo Fogli nella Casa di Grande Fratello Vip. Il concorrente è stato squalificato dal gioco”.