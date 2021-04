Gf Vip, Samantha De Grenet torna a parlare di Antonella Elia

Samantha De Grenet È tornata a parlare di Antonella Elia. L’ex concorrente, infatti, ha voluto dare un avvertimento all’opinionista dopo i continui litigi.

La quinta edizione del Grande Fratello Vip si sta portando con se ancora tanti strascichi. Nonostante il reality show di Alfonso Signorini sia finito il 1 marzo 2021 scorso, le polemiche, i rancori, liti e incomprensioni nati sia fuori che dentro alla casa ancora non si sono placati.

In particolare, negli ultimi mesi di trasmissione, ha tenuto banco un acceso scontro tra Antonella Elia e Samantha De Grenet. La prima, opinionista dallo studio, la seconda, invece, è stata concorrente della casa uscita nel corso della semifinale. Samantha De Grenet pare non abbia in alcun modo gradito e, soprattutto, digerito gli attacchi e le continue critiche che ha fatto la Elia nei suoi confronti. Intervistata dal settimanale NuovoTv ha lanciato un avvertimento alla Elia: “Se mi insulti ancora, io ti trascino in tribunale”.

Insomma, sembra proprio che a Samanta, nonostante sia passato già abbastanza tempo, il trattamento che le è stato riservato, non le è andato giù. Come tutti i fan del reality ricordano, Antonella Elia aveva attaccato la De Grenet in quanto la riteneva aggressiva. Stando al pensiero dell’opinionista, l’ex modella sarebbe entrata nel reality show a gamba testa. Alla rivista diretta da Riccardo Signoretti ha ammesso: “Non le ho dato dell’imbecille come lei sostiene, anche se oggi potrei cambiare idea” .

Samantha De Grenet contro Antonella Elia

Insomma, una cosa sembra essere molto chiara. Le possibilità che ci possa essere una riappacificazione, anche in futuro tra le due protagoniste del Grande Fratello Vip sono davvero molto basse, quasi nulle. È ovvio che, in un momento così complicato e difficile per tutti, Samanta non trascinerà, almeno in tempi immediati e bravi, la Elia in tribunale. Quello che ha voluto fare è stato più che altro un monito, un avvertimento. Intanto, dopo la partecipazione al reality, Samantha sta vivendo una seconda giovinezza lavorativa. Oltre che essere diventata un’opinionista fissa dei programmi di Barbara d’Urso, ha anche firmato un contratto per una nota campagna pubblicitaria.