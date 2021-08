Gf vip: Sandra Milo nel cast dei “vipponi”di Signorini?

Sandra Milo sarà una concorrente del Grande Fratello Vip 6? L’attrice, intervistata da Novella 2000, ha voluto lanciare un appello ad Alfonso Signorini.

Fervono i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello Vip. L’edizione numero sei del reality più longevo e famoso della televisione italiana, infatti, il prossimo 13 settembre 2021, si appresta a ripartire dopo il successo dello scorso anno.

Come ogni volta, tanti sono i “vipponi”, così come vengono soprannominati dal conduttore del programma, Alfonso Signorini, a cercare di convincere gli autori. Nono sono mancati nomi eclatanti. Nelle ultime ore, ha avanzato una proposta “indecente” agli autori del reality di Canale 5, anche la famosissima attrice Sandra Milo.

Sandra Milo al Gf Vip?

In una lunga intervista rilasciata a Novella 2000 Sandra Milo, ha rivelato che le piacerebbe tanto partecipare al reality di Alfonso Signorini.

All’età di 88 anni, insomma, per l’attrice non è ancora arrivato il momento di andare in pensione Ed è pronta ad una nuova esperienza lavorativa. Un po’ come è successo per Orietta Berti. La cantante bolognese, infatti, dopo la partecipazione all’ultima edizione del Festival di Sanremo, sta vivendo una seconda giovinezza. Chissà se Alfonso accoglierà l’appello di Sandra Milo.

Le dichiarazioni di Sandra Milo

“Non mi dispiacerebbe partecipare al Grande Fratello Vip 6.

Quelli sono momenti in cui ci si può raccontare senza filtri. Se il pubblico più giovane può appassionarsi anche a persone più grandi? Si pensi a Mara Maionchi o Orietta Berti, sono amatissime dai giovani perché oltre a trasmettere positività sono dei punti di riferimento per le nuove generazioni. Dunque lo farei molto volentieri. Adesso mi godo il mio spettacolo teatrale ‘Ostriche e caffè americano’. Sono felice di essere tornata sul palco.

Lavorare con questi attori bravissimi mi ha dato tanta carica”. Ecco cosa ha dichiarato al settimanale di Roberto Alessi, l’attrice.

Chi troverà in casa Sandra Milo?

Il cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip, sta ormai prendendo forma. Tanti sono i nomi di lusso che stanno circolando sul web e sulle varie testate. Stando ad alcune anticipazioni, pare che Giucas Casella abbia firmato ufficialmente il contratto e, dunque, entrerà, il prossimo 13 settembre, nella casa più spiata d’Italia. Non è finita qui. Ad arricchire il loft di Cinecittà, ci saranno anche la cantante lirica e opinionista tv, Katia Ricciarelli e l’influencer Soleil Sorge. Insomma, se dovesse entrare anche Sandra Milo, il divertimento e lo spettacolo per il pubblico da casa sicuramente non mancherà. Appuntamento al 13 settembre, in prima serata, su canale 5.