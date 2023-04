Gf Vip, Sarah Altobello svela i retroscena sul party: cosa è successo

Passano le settimane, ma certi malumori non passano mai. È ciò che emerso dal lungo racconto dell’influencer Sarah Altobello. L’ex gieffina ha partecipato infatti al party finale del Gf Vip che è stato organizzato a Roma lo scorso giovedì 13 aprile. Altobello, nel corso di un’intervista rilasciata al programma radiofonico “Non succederà più”, ha rivelato che gli attriti che si erano venuti a creare tra le due fazioni, i “Persiani” e gli “Spartani”, non erano scomparsi nonostante il reality si sia concluso ormai da qualche settimana.

Gf Vip, Sarah Altobello svela i retroscena del party del 13 aprile

Durante la sua permanenza nel reality aveva legato molto con Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi. Ad ogni modo ha tenuto a precisare con un certo orgoglio di non essersi mai schierata dalla parte di nessuno: “Non si sono filati. Ho visto Donnamaria, Antonella Fiordelisi, ho ballato con loro. Tavassi non l’ho visto. Hanno continuato ad avere questo modus operandi che c’era nella casa, io sono sempre stata libera, non mi sono mai schierata neanche per finzione. Questa cosa l’ho pagata, perché la gente si è schierata con loro”.

Sarah Altobello su Tavassi: “Falsetto? Con me sì”

Non ultimo Sarah Altobello ha rivolto non poche critiche ad Edoardo Tavassi: “Per quanto possa essere un comico, con me aveva un modo di fare per niente interattivo, imprecava con parolacce, con modi di dire grezzi”.

Infine ha dedicato un piccola riflessione anche al giornalista Attilio Romita con il quale si era molto avvicinata all’interno della casa, prima che i rapporti si raffreddassero: “Mi dispiace che si sia creato il marasma, l’ho fatto per il bene, mai per il male. Lo saluto in maniera blanda, educata. Non mi metto a chiacchierare con lui, non vado oltre”.