GF Vip, scatta il bacio tra Giaele De Donà e Andrea Maestrelli

Al GF Vip è scattato un bel bacio tra Sofia Giaele De Donà e Andrea Maestrelli.

I due hanno accettato di partecipare al gioco della bottiglia e quando è stato chiesto loro di scambiarsi un limone in piena regola non si sono tirati indietro.

GF Vip: scatta il bacio tra Giaele e Andrea

Serata movimentata al GF Vip. Complice qualche calice di vino, alcuni concorrenti hanno deciso di divertirsi un po’ con il gioco della bottiglia. Neanche a dirlo, la sposatissima Giaele De Donà era in prima linea, pronta a sganciare french kiss a chiunque.

Tanto è stato e la Vippona ha stampato ben due baci ad Andrea Maestrelli.

Giaele e Andrea: potrebbe nascere qualcosa?

Quando i concorrenti hanno chiesto a Giaele e Andrea di scambiarsi un limone in piena regola, i due non si sono tirati indietro. La De Donà, sposatissima, ha accettato il bacio e, per sua stessa ammissione, ci ha preso gusto giusto “un pochino“. La domanda sorge spontanea: tra la De Donà e Maestrelli potrebbe nascere qualcosa? Probabilmente no, anche perché la Vippona non fa altro che dire quanto le manchi il marito Brad.

La confessione di Giaele sul bullismo

Oltre al bacio con Andrea, Giaele ha fatto proprio nelle ultime ore una confessione molto delicata. La De Donà ha raccontato di essere stata vittima di bullismo: