GF Vip, scatta il bacio tra Giale e Oriana: il party si fa bollente

GF Vip, scatta il bacio tra Giale De Donà e Oriana Marzoli: come la prenderà Daniele Dal Moro?

Al GF Vip, il party organizzato per il 28esimo compleanno di Antonino Spinalbese si è fatto presto bollente.

Sofia Giaele De Donà e Oriana Marzoli si sono lasciate andare ad un bacio piuttosto passionale.

GF Vip: scatta il bacio tra Giaele e Oriana

In occasione del 28esimo compleanno di Antonino Spinalbese, il GF Vip ha dato ai concorrenti la possibilità di organizzare un party con i fiocchi. Lo staff di Alfonso Signorini ha messo la musica e le bevande, mentre i Vipponi si sono dovuti impegnare per rendere memorabile la serata.

Dopo un paio d’ore di balli sfrenati, Andrea Maestrelli ha proposto ai compagni un bel tuffo in piscina. E’ qui che Sofia Giaele De Donà e Oriana Marzoli si sono abbandonate alla passione. Il bacio ha lasciato tutti senza parole.

Giaele e Oriana al bacio: la reazione dei Vipponi

Quasi tutti i concorrenti si sono tuffati in piscina, comprese Giaele e Oriana. Tra un tuffo e un gioco, le due Vippone si sono abbracciate e hanno ceduto al bacio.

Nicole Murgia ha subito esclamato “Ohhh“, mentre gli altri si sono guardati un po’ perplessi. Ovviamente tra i gieffini non c’era Daniele Dal Moro.

Daniele: come prenderà il bacio tra Giaele e Oriana?

Come la prenderà Daniele? Considerando che non si fida di Oriana, di certo non gradirà il bacio con Giaele. La loro frequentazione, molto probabilmente, è finita ancor prima di iniziare.