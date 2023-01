Gf Vip, scontro in super led tra Oriana e Antonella. Interviene Sonia Bruganelli

La puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 23 gennaio è iniziata nel segno della tensione.

Alfonso Signorini ha chiamato già nei primi minuti le due “vippone” Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi. Le due hanno risposto ad una domanda molto precisa del conduttore, ossia per quale motivo non si sopportano. Particolarmente dure le parole dell’opinionista Sonia Bruganelli, tanto da essere arrivata a definire l’influencer venezuelana “una mitomane”.

Gf Vip, Oriana e Antonella si scontrano in super-led: “Non mi sei stata vicino quando ne avevi bisogno”

Ad intervenire per prima è stata Antonella. La gieffina ha sottolineato come si sia sentita usata da Oriana. Ha quindi spiegato: “Non mi stai antipatica. Il problema è che mi sono sentita usata da te. Ti sei avvicinata perché ero amica di Antonino. Visto che non ce l’hai fatta a stare con lui fuori dalle coperte, ti sei allontanata perché non hai altri contenuti. Puoi solo avvicinarti ai ragazzi, non fare altro qui dentro.

Ti consiglio di crescere e maturare”.

Non si è fatta attendere la risposta dell’influencer che ha osservato: “Non mi sono avvicinata a te perché eri amica di Antonino. Non mi sei stata vicina quando ne avevo bisogno, non ti interessavo più perchè non ero la frequentazione di Antonino. Non sono mai stato amica di Nikita, è una concorrente che mi sta simpatica a volte e altre no. Poi tu parli di sensibilità femminile quando poi ti piace buttarti addosso a tutti gli uomini.

Sei una provocatrice e poi vuoi passare per vittima, io se provoco poi non passo per la vittima”.

Sonia Bruganelli su Oriana: “Una mitomane”

Nel corso di questo scontro particolarmente acceso ha preso la parola anche Sonia Bruganelli che ha dichiarato senza fare troppi giri di parole: “Stavo cercando la tua definizione sul vocabolario: mitomania […] Qui ci sono due donne.

La prima è entrata con questa problematica e la sta lasciando. La biondina, invece, è in preda alla mitomania”.