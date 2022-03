GF Vip, scontro tra Davide e Lulù: “Sei un rosicone”

Nel corso della quarantaseiesima puntata del Grande Fratello Vip si è assistito ad uno scontro tra Davide e Lulù.

Alfonso Signorini è tornato in onda giovedì 3 marzo con la quarantaseiesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è assistito ad uno scontro tra Davide e Lulù. Ecco cosa è successo.

Davide, confronto tra Jessica e Lulù

Nel corso della quarantaseiesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip si è assistito ad un confronto tra Lulù e Jessica, con quest’ultima che ha affermato: “A me non piacciono gli scontri (…) Quando mi attacca me lo faccio scivolare addosso. È così (…) Penso anche a mia mamma e mio papà che ci guardano“.

Davide, la quarantaseiesima puntata del GF Vip

Interpellato dal conduttore Alfonso Signorini, Davide, parlando di Lulù, ha quindi commentato: “Ci sono delle cose che non mi tornano in lei. Dice che non parla alle spalle invece lo fa. Non pensa mai”. La principessa dal suo canto ha replicato: “Sei un rosicone perché ti ho nominato, fino a ieri sei venuto da me e dirmi altre cose!”.

Davide, scontro con Lulù: cosa è successo

“Una persona che soffre delle parole che le dicono dovrebbe stare attenta alle parole che usa”, ha proseguito Davide.

“Non ti sei mai messo in mezzo, parla per te. Non sai nulla del rapporto con le mie sorelle, non ti permettere più. A differenza tua mi sono sempre mostrata. Non parlavi da mesi”, ha replicato Lulù. Sempre quest’ultima, sfogandosi con Sophie Codegoni ha affermato: “Ma come ti permetti, chi ti conosce, non ho mai condiviso nulla con lui, forse tu puoi parlare”.