GF Vip, scontro tra Katia Ricciarelli e le Selassié: “Non è una gara di dolori”

Nel corso della ventiquattresima puntata del GF Vip si è assistito ad uno scontro tra Katia Ricciarelli e le principesse Selassiè. Ecco cosa è successo.

Alfonso Signorini è tornato in onda venerdì 3 dicembre con la ventiquattresima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è assistito ad uno scontro tra Katia Ricciarelli e le principesse Selassiè. Ecco cosa è successo.

Katia Ricciarelli, le parole delle principesse Selassiè

Nel corso della precedente puntata del Grande Fratello Vip si è assistito ad uno scontro generazionale tra Katia Ricciarelli e le principesse Selassiè. In particolare le principesse hanno sottolineato come, a loro avviso, siano state nominate in quanto non famose. Ad esempio Clarissa aveva dichiarato: “Qui ci sono persone che credono che possono parlare solo sulla base delle esperienze fatte”. Per poi aggiungere: “Proprio con Katia mi è successa una cosa del genere, mi urla e mi fa: ‘Stai zitta, ragazzina!’.

Io sono rimasta pietrificata”.

Katia Ricciarelli, la ventiquattresima puntata del GF Vip

Sempre del rapporto tra Katia Ricciarelli e le principesse Selassiè si è parlato nel corso della ventiquattresima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. “Non vedo la curiosità di capire la vita, da chi si è fatto il mazzo.

Io avrei voluto avere la possibilità di parlare con loro. Ma cosa avete potuto avere mai a 18 anni, li avessi io! Io personalmente non sono andata a bussare al Grande Fratello a dire prendetemi”, ha affermato la Ricciarelli.

Jessica Selassiè a quel punto ha affermato: “Noi da Katia abbiamo sempre imparato qualcosa. Ma è una cosa reciproca. Katia se l’è presa troppo sul personale”. Lulù dal suo canto ha dichiarato: “Proprio perché non è una gara di dolori io non ho raccontato certe cose che sono molto forti”.

Jessica ha quindi aggiunto: “Noi abbiamo sulle spalle un cognome molto pesante. Per la vita che abbiamo passato siamo molto umili”.

Katia Ricciarelli, anche Maria Monsè contro le Selassiè

A proposito delle principesse, non è passato inosservato il commento di Maria Monsè. Quest’ultima, infatti, ha dichiarato: “Lulù mi ha chiamata idiota e assolutamente non sono umili. Mi sono sentita disprezzata. Avete confuso la mia gentilezza e mi avete maltrattata”.