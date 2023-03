Gf Vip, scontro tra Micol e Antonella Fiordelisi: "Ha strumentalizzato la sua storia"

Inizio particolarmente frizzante quello della diretta del Grande Fratello Vip del 16 marzo. Nel corso di questa puntata abbiamo assistito ad un confronto tra le concorrenti donne di questa settima edizione ed in particolare tra la schermitrice Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia. Quest’ultima ha dichiarato senza troppi peli sulla lingua che la coinquilina avrebbe strumentalizzato la sua relazione con Edoardo Donnamaria.

Gf Vip, scontro tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi: “Non si è fatta alcuno scrupolo”

Il conduttore Alfonso Signorini ha prima di tutto evidenziato quanta rivalità ci sia tra le concorrenti della casa: “Tra voi esiste una rivalità legata al fatto di appartenere a fazioni differenti ma dovuta anche a fattori caratteriali”. È stata mostrata una clip nella quale Micol Incorvaia si è espressa con parole dure per la sua coinquilina, poi ha ribadito: “Al di là della storia che ha strumentalizzato più vuole e mettere zizzania, non ha fatto altro. Da quando è andato via Edoardo si è ammansita”.

Orietta Berti su Antonella Fiordelisi: “Non devi guadagnare la pagnotta con l’arroganza”

A intervenire con dure critiche anche l’opinionista, Orietta Berti: “Io nella vita ho sempre ammirato le persone educate, che si guadagnano la pagnotta con un sorriso. Ho cominciato a 18 anni in questo ambiente senza nessuno, ho sempre lavorato soltanto con l’educazione, il rispetto degli altri e mai mettermi in mostra. Non ho mai prevaricato nessuno, né con le parole, né con l’arroganza, e sono qui alla soglia degli 80 anni e lavoro ancora tantissimo. Devi guadagnarti la pagnotta con l’educazione e il sorriso, non con l’arroganza!”.