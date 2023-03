Gf Vip, scontro tra Oriana e Daniele: "Chiedo di poter stare più tempo insieme"

Nel corso della puntata del Gf Vip andata in onda giovedì 9 marzo abbiamo assistito ad una nuova discussione tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, i due, così come Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, hanno vissuto una legame fatto di alti e bassi. La modella venezuelana che è anche la prima ad aver avuto accesso alla finale ha espresso della delusione riguardo a degli atteggiamenti che Daniele avrebbe avuto con lei: “A me manca il suo affetto”, ha spiegato Oriana.

Gf Vip, scontro tra Oriana Daniele: “Chiedo di poter stare più tempo insieme”

La gieffina in particolare ha spiegato: “Di te mi è sempre mancato l’affetto. Prima, quando non ti fidavi di me, ti lasciavi più andare, ma sono due settimane che non sei più così. Io cerco un saluto, un abbraccio, sentirmi dire una volta tanto ‘Come sei bella’, non mi sembra di chiedere la luna! Una cosa è vera: tu dici di essere molto sensibile, ma la sensibilità ce l’hai solo quando dici tu! Non ce l’hai per capire come mi sento io e di cosa avrei bisogno!”

La risposta di Daniele Dal Moro: “Io vedo la qualità del rapporto”

L’imprenditore veneto, dal canto suo, ha risposto un modo deciso, quindi ha fatto una precisazione: “Io anche per come sono fatto, per rispetto delle persone, alla mattina quando si svegliano cerco di non essere invadente. Questo è quello che mi piacerebbe che le persone facessero con me”, infine ha concluso: “Non vedo la quantità ma la qualità del rapporto. Io ho vissuto con lei anche momenti più intensi delle passate settimane. Con il passare del tempo, il sentimento è più forte”.