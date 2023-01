Gf Vip, scontro tra Patrizia Rossetti e Wilma Goich: "Mi hai messo delle persone contro"

Nella puntata del Gf Vip andata in onda sabato 16 gennaio è arrivato il momento per Wilma Goich e l’ex gieffina Patrizia Rossetti di risolvere qualche questione “lasciata in sospeso”.

Le cose tuttavia non si erano concluse nel migliore dei modi dopo che quest’ultima aveva scelto di abbandonare il reality per via di alcuni problemi di salute.

Patrizia Rossetti si scontra con Wilma Goich: “Ho visto delle cose che mi hanno un po’ delusa”

Patrizia Rossetti nell’esprimere il suo punto di vista sull’ex coinquilina ha dichiarato: “Non pensavo di farmi degli amici qui. Quando tu un po’ di tempo fa hai detto che avresti scelto me sempre rispetto a Daniele, mi si è allargato il cuore e credevo di aver trovato un’amica.

Ma ho visto delle cose che mi hanno un po’ delusa, perchè io ti ho sempre detto le cose in faccia e sentire che tu hai raccontato una tua versione delle nostre scaramucce, che io ho un sacco di problemi, che sono incavolata con il mondo […] non è stato bello. Sei andata a dire agli altri cose non vere me li hai messi contro e non gli hai permesso di capirmi.

Potevi venire da me e dirmi cosa non andava. Ci vuole lealtà e rispetto e con me non li hai avuti”.

Wilma Goich: “Sempre detto quello che penso di te”

La cantante d’altro canto ha replicato: “Non è facile parlare con te, tu hai un modo di incazzarti che io non ho.

Due cose mi sono rimaste impresse “spero che esca e vada a ca*are” mi hai detto. Ma io se non ti ho detto determinate cose è perché non c’era modo”.