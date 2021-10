Gf Vip, scontro tra Raffaella Fico e Miriana Trevisan: “Non me lo aspettavo”

Scontro tra Raffaella Fico e Miriana Trevisan nel corso della puntata del Grande Fratello Vip. "Non me lo aspettavo".

Tra Raffaella Fico e Miriana Trevisan sono volate parole al veleno dentro la casa più spiata d’Italia. Le due show girl che si erano confrontate già in diverse occasioni potrebbero essere arrivate ad un punto di non ritorno. Il motivo di tale discussione sarebbe legato al fatto che Miriana Trevisan si sia sentita messa da parte da Raffaella Fico che, di contro avrebbe stretto un legame con Francesca Cipriani e Ainett Stephens: “Non te la porto via Ainett.

Non si deve andare d’accordo con nessuno…”.

Gf scontro Fico Trevisan, “Sei una persona falsa”

Alla base della lite quindi ci sarebbero inoltre delle questioni legate alle relazioni intessute all’interno della casa del Grande Fratello Vip. In particolare non è passata inosservata l’accusa di Raffaella Fico secondo la quale Trevisan sarebbe una persona falsa. “Non ci salutiamo più nemmeno”, ha puntualizzato la show girl campana riferendosi a Miriana Trevisan.

Da parte di quest’ultima non si è fatta attendere la replica: “Non è vero che non voglio un rapporto, è che non ci riesco.

Anche con Soleil faccio fatica a legare. Tu sarai perfetta e gentile con tutti, io non ci riesco”.

Gf scontro Fico Trevisan, la scelta in nomination

Infine Raffaella Fico, nel corso della discussione ha portato all’attenzione il fatto che Miriana Trevisan avesse parlato alle spalle di Davide Sivestri: “Sono fin troppo gentile visto le cose che fai, mi fai le imitazioni e dici che ti porto via una persona.

È stupido quello che dici. Parli alle spalle anche di Davide, c’era la clip”.

La diretta conseguenza di questo scontro è stato il fare il nome di Mirian Trevsan durante la fase del voto segreto. “Voto Miriana perché ha delle uscite che mi fanno sorridere. Non me lo aspettavo, ma vivremo lo stesso”.

Gf scontro Fico Trevisan, le confessioni sulla figlia Pia

Nel corso della trasmissione la show girl Raffaella Fico ha citato più volte la figlia Pia avuta dala relaizone con Mario Balotelli: “Mia figlia Pia si stupisce e mi chiede sempre perché tutti vogliono fare foto con me”.

Proprio sulla prima figlia Pia ha voluto precisare che quando le capita di essere fotografata, a piccola si approfittere con grande disinvoltura unendosi alla foto di gruppo.