Gf Vip, scontro tra Sonia Bruganelli e Edoardo Donnamaria: "Dovresti maturare..."

Tra l'opinionista Sonia Bruganelli ed Edoardo Donnamaria c'è stato un confronto acceso in studio. Cosa è successo.

Qualche giorno fa Edoardo Donnamaria ha riservato delle dure all’opinionista Sonia Bruganelli, tanto da definirla “brutta e antipatica”, dichiarazioni queste che sono arrivate ben presto alle orecchie di Bruganelli e che sono state al centro di una discussione tra i due nel corso della diretta del Gf Vip di lunedì 6 febbraio: “Da te me lo aspettavo.

Dovresti maturare…”, ha risposto l’opinionista al riguardo.

Gf Vip, discussione tra Bruganelli e Donnamaria: cosa ha detto il concorrente del reality

Il gieffino ha pronunciato parole pesanti nei confronti di Sonia, tanto da aver pronunciato frasi del tipo: “Guarda che hai fatto Sonia Bruganelli, sei brutta, brutta e antipatica, ti odio, lei odia me e io odio lei, è bollita, bruciata, controcorrente per forza. Magari facessi quello che fa lei? Eh, sposati Paolo Bonolis.

Credo che lei sia matura e non se la prenderà, ma in questo momento mi sta sul caz*o”.

La replica di Sonia Bruganelli

Nel frattempo non si è fatta attendere la risposta di Sonia Bruganelli. Quest’ultima ha ammesso in effetti: “Non me la sono presa perché sta lì dentro da quattro mesi. L’unica cosa che mi ha un po’ lasciato così, è che secondo lui, se una donna ha fatto qualcosa è perché è sposata con un uomo”.

Edoardo dal canto suo ha dichiarato che in merito alla frase su Bonolis aveva scherzato: “Quando l’ho detto, ho poi detto che scherzavo perché non conosco la carriera di Sonia Bruganelli e non potrei dirlo“.

Sonia Bruganelli ha infine risposto: “Da te me lo aspettavo. Dovresti maturare, essere felice quando una persona che ami ottiene un riconoscimento”.