GF Vip, scoppia la lite tra Daniele e Oriana: la regia censura la scena

Terminata l’ultima puntata del GF Vip, è scoppiata una furibonda lite tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. La regia è stata costretta a censurare la scena.

GF Vip: scoppia la lite tra Daniele e Oriana

Appena i riflettori della diretta si sono spenti, al GF Vip è scoppiata una furibonda lite tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Considerando che il Vippone si era scagliato contro di lei anche durante una pausa pubblicitaria, lo scontro post puntata era prevedibile. Il tutto è nato quando il veneto ha iniziato a sfogarsi con Milena Miconi e Giaele De Donà: “Ha mille atteggiamenti che non mi piacciono. Io ai suoi capricci non ci sto“.

Daniele contro Oriana: volano paroloni

Oriana ha ascoltato lo sfogo di Daniele e si è subito intromessa. Dal Moro, però, non le ha dato modo di ribattere:

“Ho capito il valore che dai a quello che c’era tra di noi. Non ho più voglia di discutere e con te è sempre una discussione. Non ho voglia di ascoltarti. Continua a giocare con le persone, ma con me non lo fare più”.

I toni si sono accesi in un lampo e i concorrenti si sono allarmati per le probabili squalifiche.

Daniele e Oriana: la regia censura la scena

La regia del GF Vip si è vista costretta a censurare la scena, ma le grida di Daniele e Oriana si sono comunque avvertite. Anche se le telecamere inquadravano il giardino, i fan hanno potuto ascoltare le parole di Dal Moro:

“Se dovessi dire io quello che non mi va bene di te andiamo avanti parecchio. Non voglio più parlarti, basta! Ciao, te lo dico io! Ma chi vuole una che si comporta come te a 30 anni? Nessuno!”.

Alle sue esternazioni hanno fatto seguito quelle della Marzoli:

“Tu adesso mi vuoi far passare per una persona di mer*a, quando non lo sono. Adesso ti interessa questo perché sei fatto così. Mi vuoi far passare come una m ma io non lo sono e tu sei…”.