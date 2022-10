I due concorrenti appaiono sempre più vicini

Sembra proprio che all’interno della casa del Grande Fratello Vip stia nascendo una nuova coppia. Stiamo parlando di Antonino Spinalbese e Sofia Giaele De Donà, che in questi ultimi giorni si sono avvcinati ulteriormente, ancora di più di quanto non avessero già fatto.

Se i due dovessero finalmente uscire allo scoperto in modo ufficiale come coppia andrebbero ad aggiungersi a Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, che nella casa già fanno coppia fissa da diversi giorni.

Antonino Spinalbese e Sofia Giaele de Donà: passione sotto le coperte al GF Vip

I segnali dell’avvicinamento fra i due c’erano già da ormai diverso tempo. Fin da quando Ginevra Lamborghini è stata squalificata dai giochi, Antonino ha iniziato un lento ma inesorabile avvicinamento verso la bella Giaele, che ricordiamo è ufficialmente sposata.

Questo, in ogni caso, non le ha mai impedito di frequentare anche altri uomini. Della sua relazione aperta con il marito imprenditore la modella non ha infatti mai fatto mistero: ognuno dei due membri della coppia può permettersi di avere i rapporti che preferisce, fermo restando che il sentimento resti invariato all’interno della coppia. Un approccio “libero”, questo, che nella casa e da parte del pubblico ha scatenato più di qualche malumore.

Matrimonio o meno, in ogni caso, Giaele sembra essere davvero presa per il bel Antonino, che ricambia l’affetto con attenzioni, coccole e carezze. O forse c’è di più?

Le immagini condivise dagli account social del reality parlano chiaro. Ieri sera la passione è ufficialmente scoppiata fra i due sotto le lenzuola. Immagini che parlano da sé, con Antonino che ha chiesto a Giaele “Fai piano!”. A che cosa si stesse riferendo non è dato sapere.

Quel che è certo è che fra i due non ci sia una semplice amicizia: questo è ormai chiaro agli occhi di tutti.

Qui sotto potete recuperare le immagini “incriminate”.