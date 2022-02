Gf Vip, scoppia la polemica: “Sophie e Jessica organizzano i salvataggi”

Impazza la polemica nei confronti di Sophie Codegoni e Jessica Selassié tra il pubblico del Grande Fratello Vip: salvataggi organizzati?

Sta impazzando, in queste ore, la polemica nei confronti di Sophie Codegoni e Jessica Selassié sui social e tra il pubblico del Grande Fratello Vip: le due gieffine stanno organizzando una catena di salvataggi?

Grande Fratello Vip, la polemica attorno a Sophie Codegoni e Jessica Selassié

Una conversazione all’interno della Casa più spiata d’Italia tra Sophie Codegoni e Jessica Selassié ha scatenato una grande polemica tra il pubblico del Grande Fratello Vip. Ci si sta avvicinando sempre di più al grande finale del reality, che si terrà il 14 marzo. Le due gieffine si sono confrontate in merito ad una possibile catena di salvataggio, che permetterebbe loro di arrivare fino alla fine.

Gf Vip, Sophie Codegoni e Jessica Selassié: la lista di nomi

Sophie e Jessica hanno provato a fare diverse combinazioni di nomi e nella maggioranza dei casi, loro due risulterebbero salve senza particolari problemi. Critiche che non hanno risparmiato la Codegoni anche in un altro momento. Sophie si trovava sotto le coperte insieme ad Alessandro Basciano senza microfono. Dai commenti sui social è emerso che probabilmente i due si stavano accordando in vista del prossimo appuntamento in diretta lunedì sera. Questo uno dei commenti di un utente che ha visto la scena: “Stanno organizzando la catena di salvataggi delle nomination in cui hanno escluso Miriana.

Jessica voterà Sophie, che voterà Basciano, che voterà Barù. Il tutto, ovviamente, senza microfoni.”