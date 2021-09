Gf Vip, Selvaggia Lucarelli contro Tommaso Eletti

Selvaggia Lucarelli ha criticato fortemente la partecipazione di Tommaso Eletti alla prossima edizione del Grande Fratello Vip.

Manca poco meno di una settimana e i riflettori della casa del Grande Fratello Vip torneranno ad accendersi. Un nutrito gruppo di vip, appositamente scelti dal conduttore Alfonso Signorini, sono pronti a darsi battaglia nel loft di Cinecittà. Come ogni anno, però, ancora prima di iniziare a mancare non sono le polemiche.

Mai come quest’ anno, uno dei concorrenti che varcherà la porta rossa, sta facendo assai discutere, attirando su di se critiche e commenti negativi. Lui è Tommaso Eletti, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island, andato in onda la scorsa estate. A 5 giorni dall’inizio del programma, la giornalista Selvaggio Lucarelli, è tornata a lanciare una bordata contro il 21enne romano.

Sul suo profilo Instagram, Selvaggia Lucarelli ha postato uno stralcio di un suo articolo, scritto per la testata giornalistica per cui lavora, il Fatto Quotidiano.

Tra le righe, si avverte chiaramente una presa di posizione contraria verso il concorrente di Signorini. Selvaggia, infatti, ha espresso tutti i suoi dubbi su questa partecipazione. Anche se indirettamente, dunque, vi è una critica verso Alfonso Signorini, che ha scelto con cura tutti i suoi concorrenti. Tanti sono stati i commenti di appoggio per la Lucarelli.

Il motivo scatenante di questa presa di posizione così netta è da rintracciare, senza dubbio, nel fatto che, nel corso dell’esperienza a Temptation Island, Tommaso abbia dimostrato di essere un ragazzo assai geloso e manipolatore nei confronti della sua ormai ex compagna Valentina.

Selvaggia esordisce il suo post scrivendo di pensare ad una binomio: “panchine rosse e porte rosse”.

Insomma, già le prime parole, molto forti e dure, fanno capire quanto la Lucarelli non accetti e veda di buon occhio questa partecipazione. Dopo una breve degressione sulla storia d’amore tra Tommaso e Valentina, Selvaggia ha voluto usare varie frasi tratte da scritti di importanti psicologi. “L’incubo per un manipolatore è l’atteggiamento punitivo da cui non scaturisce alcun effetto. Nonostante ciò, Eletti è stato premiato con un reality, cachet generoso e l’appellativo di vip.

Tutti gli occhi saranno puntati su di lui, su cosa dirà. Alla prima frase sessista, ci saranno le lezioncine di Signorini e i provvedimenti del reality.Infine, una conclusione cruda e assai forte: “L’importante è che lo share non venga maltrattato, mica le donne“.

