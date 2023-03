Gf Vip, Signorini a Oriana sulla squalifica di Dal Moro: "La tua reazione non era quella di una che scherzava"

Gf Vip, Signorini a Oriana sulla squalifica di Dal Moro: "La tua reazione non...

La squalifica di Daniele Dal Moro, così come quella precedente di Edoardo Donnamaria, hanno rigirato un po’ le carte in tavola. Alfonso Signorini all’inizio della diretta del Gf Vip del 20 marzo è ritornato sulla questione e ha fatto alcune precisazioni, anche con Oriana Marzoli.

Quest’ultima ha difeso Daniele affermando: “Sono certa al 100% che non era sua intenzione avere questo atteggiamento. Era solo uno scherzo”. Alfonso Signorini, tuttavia, non era di questo avviso: “La tua reazione non era quella di chi subisce uno scherzo”.