GF Vip, Signorini: "Ecco perché Riccardo Fogli è stato cacciato"

Alfonso Signorini chiarisce la questione legata alla squalifica di Riccardo Fogli dal GF Vip: "Decisione presa dalla produzione, non da me".

In apertura della 23esima puntata del GF Vip, Alfonso Signorini ha svelato i motivi della squalifica di Riccardo Fogli: “Decisione non mia, ma presa dall’alto”.

GF Vip, Signorini: “Riccardo Fogli squalificato dai piani alti”

Alfonso Signorini ha voluto chiarire una volta per tutte la situazione legata alla squalifica di Riccardo Fogli: in apertura della 23esima puntata del GF Vip 7, infatti, il conduttore ha così dichiarato senza peli sulla lingua:

“Riccardo Fogli, appena entrato in Casa, si è lasciato scappare una espressione che è stata giudicata blasfema. Tutti sappiamo quali sono le conseguenze in questi casi. So che la notizia ha spiazzato tutti, me per primo.

Voglio dire a voi e al pubblico a casa che non entro nel merito della squalifica di Fogli perché è una decisione che ha preso Mediaset con Endemol ma mi sento di dirvi che metto le mani sul fuoco sulla persona rispettabilissima che è Riccardo Fogli”.

“Non è un bestemmiatore – continua il conduttore del Grande Fratello Vip 7 -, lo dico perché lo conosco e lo apprezzo. Mi sento di dire che fosse in assoluta buona fede”.

Due pesi due misure?

La squalifica lampo dell’ex cantante dei Pooh ha suscitato polemiche tra i telespettatori. Molti affezionati infatti memori degli episodi simili accaduti nelle edizioni precedenti del programma hanno accusato il format di utilizzare due pesi e due misure nei confronti dei concorrenti.

Più recente è il caso di Edoardo Donnamaria, anch’egli accusato di aver esternato espressioni blasfeme, ma il fatto non è nemmeno stato discusso in prime time, tanto da finire nel dimenticatoio.

A queste lamentele, si aggiungono quelle più “prestigiose” di Stefano Bettarini e Salvo Veneziano, entrambi esclusi dalla casa del reality show nelle edizioni precedenti per episodi simili.

Sia l’ex calciatore che l’imprenditore non hanno mai digerito il benservito dato loro dal programma, così come il comportamento assunto da Signorini e dal suo staff nel momento di prendere la fatidica decisione.