GF Vip, Signorini: escamotage per far entrare l'ex di Antonella

GF Vip, Signorini: escamotage per far entrare l'ex di Antonella

GF Vip, Signorini: escamotage per far entrare l'ex di Antonella

GF Vip, Alfonso Signorini ha studiato un escamotage per far entrare l'ex di Antonella Fiordelisi.

Al GF Vip potrebbe entrare presto l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi.

Alfonso Signorini, nonostante le minacce di querela da parte del padre della Vippona, avrebbe trovato un escamotage.

GF Vip, Signorini: escamotage per far entrare l’ex di Antonella

Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, potrebbe entrare nella Casa del GF Vip. Il ragazzo avrebbe dovuto fare il suo ingresso la scorsa puntata, ma il tutto è stato fermato dal padre della Vippona, che avrebbe minacciato querele a destra e a manca.

Stando a quanto sostengono i beninformati, Alfonso Sigorini avrebbe studiato un escamotage per buttare il concorrente in Casa.

Cosa ha studiato Alfonso Signorini?

Signorini, nel corso dell’ultima diretta del GF Vip, ha chiesto ad Antonella chi vorrebbe in casa tra i suoi ex fidanzati, se Gianluca o Francesco Chiofalo. La Fiordelisi ha risposto Benincasa. Con questo piccolo escamotage, a livello legale, Alfonso si è parato le spalle perché non è stata la Vippona a presentare la diffida, ma suo padre.

Gianluca Benincasa entra al GF Vip?

L’ex di Antonella entrerà davvero al GF Vip? Al momento non ne abbiamo alcuna certezza. La verità si scoprirà nel corso della prossima puntata, fissata per giovedì 9 febbraio 2023. Nel frattempo, il padre della Fiordelisi tace.