GF Vip, Signorini in montagna: scoppia la bufera sui social

Alfonso Signotrini ha deciso di concedersi qualche giorno di meritato riposo in montagna e, sui social, contro di lui si è scatenata una valanga d’insulti.

Alfonso Signorini: la bufera

In queste ore il conduttore Alfonso Signorini ha condiviso via social alcuni scatti della sua ultima vacanza in montagna che in poco tempo, per i suoi detrattori, si sono trasformati in un pretesto per riempirlo d’insulti. In particolare ad aver attirato contro Singorini l’ira del web è stata l’utlima edizione del GF Vip, in cui secondo molti il conduttore avrebbe commesso degli errori. Uno su tutti riguarderebbe la presenza di Ginevra Lamborghini all’interno dello show dopo la squalifica (privilegio che non era stato concesso ad altri concorrenti squalificati prima di lei).

In tanti si sono scagliati contro il conduttore che da tre edizioni è al timone del programma insinuando che, dal prossimo anno, Mediaset potrebbe decidere di sostituirlo.

Al momento Signorini non ha confermato né replicato ai rumor di questo tipo e in tanti tra i suoi fan si chiedono se lo farà.

La vita privata

Il conduttore continua a mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata ma sui social sono molti a credere che abbia ritrovato l’amore dopo che, alcune settimane fa, lui stesso aveva svelato di trovarsi a Parigi. Di recente Signorini ha annunciato la fine della sua lunga e importante storia d’amore con Paolo Galimberti, che sarebbe finita da più di un anno.