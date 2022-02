GF Vip, Alfonso Signorini interroga Miriana Trevisan sul fantasma avvistato in Casa: è una donna sui 45 anni.

Nel corso dell’ultimo daytime del GF Vip, quello che precede la diretta, Alfonso Signorini ha fatto incursione in Casa e ha chiesto di parlare con Miriana Trevisan. Il conduttore ha voluto interrogare la “Vippona” sul fantasma che sostiene di aver visto in camera da letto.

GF Vip: Signorini interroga Miriana sul fantasma

Qualche giorno fa, Miriana Trevisan ha avuto uno dialogo con un’entità, spaventando a morte alcuni concorrenti del GF Vip. Alfonso Signorini, nel corso dell’ultimo daytime, l’ha chiamata in confessionale per chiederle lumi sul fantasma che ha visto aggirarsi nel loft di Cinecittà. Il conduttore ha dichiarato:

“Non soltanto liti e schieramenti, stasera parleremo anche di qualcosa di più strano. Una concorrente ha avuto un incontro davvero particolare. La Trevisan in queste notti ha visto un fantasma in una delle camere del GF Vip. Non è certo la prima volta che capitano avvistamenti del genere nella casa più spiata d’Italia. Nei 20 anni di questa trasmissione ci sono state quattro persone che hanno visto delle entità. Adesso colleghiamoci appunto con la nostra Miriana per capirne di più. […] Miriana abbiamo sentito che hai visto una sorta di spirito ieri notte, spiegaci meglio. Sappi che non ti stiamo prendendo in giro e non giochiamo su queste cose. Siamo serissimi nel chiederti di dirci di più”.

La descrizione del fantasma

La Trevisan non pensava che Signorini la interrogasse su questo tema, ma non si è tirata indietro. Miriana ha spiegato:

“Sì ho visto qualcosa è vero certo. Questa entità io la percepisco ogni tanto, anzi sono diverse entità in verità. Le sento in questa casa ogni tanto. Non è la prima volta, io in realtà con Giucas avevo detto di aver visto una donna. Vedo un’entità femminile, io la vedo così. Giovane o anziana? Una donna sui 45 anni, io non la vedo con gli occhi, la sento e la vedo nella mia testa la percepisco ed è come un lampo. Queste cose non sono gestibili e cerco di prendermi poco sul serio per non impazzire”.

La concorrente del GF Vip ha sottolineato di non aver visto questa entità in modo nitido, come se fosse una persona.

L’ha soltanto percepita con la sua “testa”.

Altri avvistamenti di fantasmi al GF Vip

Miriana sostiene di aver visto un fantasma, un’entità apparentemente femminile, sui 45 anni. Non ha fornito altre spiegazioni, ma ha ammesso che anche Giucas Casella ha avverito una strana presenza. Signorini l’ha tranquillizzata, sottolineando che, nella storia del GF Vip, ci sono stati ben 4 avvistamenti e ha promesso alla “Vippona” di affrontare l’argomento nel corso della prossima diretta.

L’appuntamento con il fantasma è fissato per giovedì 24 febbraio 2022 su Canale 5 alle 21:20.