GF Vip, Signorini svela il nome della figlia di Sophie e Basciano: la gaffe

Alfonso Signorini si è reso protagonista di una terribile gaffe durante la diretta del GF Vip dove ha svelato il nome che Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sarebbero intenzionati a dare alla loro prima figlia.

Alfonso Signorini: il nome della figlia di Sophie e Basciano

Nei giorni scorsi Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono stati ospiti a Verissimo dove hanno scoperto con emozione che avranno una figlia femmina. Il conduttore Alfonso Signorini nelle scorse ore si è reso protagonista di uno scivolone in diretta proprio in merito alla bambina in arrivo e ha svelato quello che sarebbe il nome scelto per lei dai due genitori: Celine.

“Alfonso, hai spoilerato il nome”, ha fatto notare Giulia Salemi al noto volto tv, che ha risposto: “Ma perché non sono andati a Verissimo?”. “Sì, ma non hanno detto il nome”, ha replicato l’influencer, a cui Signorini ha quindi risposto imbarazzato: “Ah, si chiama Celine, non l’avevano detto allora? Vabbeh”.

Al momento Sophie Codegoni e Alessandro Basciano non hanno commentato la gaffe commessa in diretta da Signorini e in tanti si chiedono se lo faranno.

Nei mesi scorsi i due avevano svelato in un’intervista che, se avessero avuto una figlia femmina, Celine sarebbe stato uno dei nomi da loro presi in considerazione.

La bambina della coppia dovrebbe nascere nei primi mesi del 2023 e in tanti non vedono l’ora di saperne di più sulla nuova vita della coppia, che si è incontrata un anno fa proprio nel reality show condotto da Alfonso Signorini.