Gf vip, Silvestri a Soleil Sorge: “Ci vogliono mettere contro”

Prima dell'inizio della puntata del GF Vip, Silvestri si è lasciato andare in uno sfogo con Soleil Sorge verso il comportamento di alcuni concorrenti.

È accduto poco prima dell’inizio della puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 4 ottobre. Davide Silvestri si è confidato con Soleil Sorge, Nicola Pisu e Alex Belli. Per Silvestri questi ultimi giorni sono stati segnati da grande tensione soprattutto verso una delle tre sorelle Selassié Clarissa che ha accusato quest’ultimo di falsità e stragegia.

Silvestri ha quindi affermato senza alcun indugio: “Ci vogliono mettere contro. A te appena ti liberano ti nominano”. Un pensiero questo che ha trovato l’accordo anche dei suoi compagni di gioco.

Silvestri Soleil Gf Vip, “Ci vogliono mettere contro”

Ed è quindi proprio da Clarissa Selassié che sarebbero arrivate le polemiche più forti. Quest’ultima non avrebbe esitato a definire Davide Silvestri “arrogante e maleducato”. Attaccando Silvestri ha quindi dichiarato: “A me non piace quello che dici.

Fai delle battute che sono brutte […] tipo venerdì dopo la puntata hai detto a Manuel ‘fatti baciare da Sophie che è meglio’. Quando sai benissimo che lui sta con mia sorella. Pure quello potevi evitartelo. Te la potevi risparmiare questa”.

Clarissa riferendosi al commento fatto da Silvestri che aveva consigliato a Bortuzzo di baciare Sophie perchè senza rossetto ha rincarato la dose affermando di non avere per nulla gradito quel commento e che avrebbe potuto risparmiarselo.

Silvestri Soleil Gf Vip, “Io sono una persona schiva”

Davide Silvestri ha replicato rimandando a quanto gli era stato accusato dalla Principessa Etiope: “Sono d’accordo con quello che dici tu. Io sono una persona schiva, sono fatto così nella vita con tutti purtroppo, infatti questo gioco per me è faticoso. Faccio davvero fatica quando sono con tante persone, sono chiuso. Non sono stratega perché di uscire io non ho nessun problema, questa non è la mia vita […] sono falso, sono strategico, perfetto nominami”.

Silvestri Soleil Gf Vip, chi è finito in nomination

Nel frattempo Davide Silvestri si trova di nuovo a rischio a elminazione ed è finito in nomination insieme ad altri concorrenti ossia Nicola Pisu, Samy Youssef e Amedeo Goria. Il prossimo ad uscire dalla casa sarà il terzo concorrente ad abbandonare dopo Andrea Casalino e il giovanissimo Tommaso Eletti, già noto per aver partecipato a Temptation Island.