GF Vip, Sofia Giaele vuole ritirarsi: il messaggio di Taylor Mega

Sofia Giaele ha minacciato di lasciare il GF Vip e l'amica Taylor Mega ha preso le sue difese via social.

Nella notte al GF Vip Sofia Giaele De Donà ha avuto un crollo e ha manifestato l’intenzione di lasciare il reality show. Nel frattempo l’amica Taylor Mega ha voluto scrivere un messaggio sui social per manifestarle la sua vicinanza in questo momento particolarmente difficile.

Sofia Giaele: il messaggio di Taylor Mega

Presa di mira per la sua “relazione aperta” con il marito Bradford Beck, Sofia Giaele De Donà sta vivendo alcuni momenti di crisi nella casa del GF Vip e per questo si è sfogata con Edoardo Donnamaria, arrivando persino a minacciare di lasciare anticipatamente il reality show.

“Non ce la faccio più! Basta, basta… qualsiasi cosa che dico… Ti giuro, non ce la faccio più a stare qua! Io qui non riesco a vivere bene, vedi che non sto bene? Io sto perdendo tutti qui dentro”, ha dichiarato Sofia Giaele, visibilmente provata dai giudizi altrui sulla sua vita privata e sulla sua relazione con il marito.

In sua difesa attraverso i social è intervenuta l’amica Taylor Mega, per cui Sofia Giaele nei giorni scorsi ha ammesso di aver provato una forte attrazione.

“Spero si faccia forza e non esca, e che faccia uscire il suo carattere perchè ne ha da vendere. Per una che non ha (quasi) mai fatto tv non è facile. Gioele De Donà deve solo prendere il ritmo. Mi fa male vederla così”, ha scritto l’ex fidanzata di Tony Effe che, con il suo post, ha fatto il pieno di like tra i fan.

Per il momento sembra che Edoardo sia riuscito a calmare la sua compagna d’avventura e i fan del GF Vip sono impazienti di sapere se Sofia Giaele resterà ancora al GF Vip o se veramente deciderà di lasciare anticipatamente lo show.