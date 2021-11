GF Vip, Soleil attacca Gianmaria: “Compra regali all’outlet e mangia pasta e piselli”

Puntata pesante quella del GF di venerdì 19 novembre 2021 per Gianmaria, che ancora una volta ha dovuto far i conti con gli attacchi di Soleil

Puntata scoppiettante quella del Grande Fratello Vip andata in onda nella prima serata di venerdì 19 novembre 2021, un nuovo scontro ha avuto come protagonisti due concorrenti del reality, stiamo parlando di Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi.

Ecco cosa è successo.

GF Vip, Soleil attacca Gianmaria: “Compra regali all’outlet”

Ancora un tentativo di screditare l’immagine di Gianmaria Antinolfi quello operato da Soleil Sorge nella puntata del 19 novembre 2021 del Grande Fratello Vip, proprio in quest’occasione l’influencer ha accusato l’imprenditore di acquistare regali per le sue amate presso outlet.

Ecco cosa ha dichiarato Soleil su Gianmaria a riguardo:

“Io l’ho conosciuto quando era una persona ancora semplice. Quando l’ho visto che voleva comprarmi cose, tutte in outlet naturalmente, mi sono allontanata. Io gli rimprovero che è quasi brutto il suo spregiare la semplicità”.

GF Vip, Soleil attacca Gianmaria sulla sua casa e sulle uscite al ristorante

Le accuse lanciate da Soleil non si sono limitate soltanto agli acquisti dei regali presso outlet, l’influencer ha messo in discussione anche alcune questioni private dell’imprenditore, come le cene fuori e le reali dimensioni del suo appartamento, ecco le sue dichiarazioni a riguardo:

“Dice che mangia in grandi posti, ma poi mangia pasta e piselli e ha un appartamento di 50 metri quadri“.

GF Vip, Soleil attacca Gianmaria in puntata: la reazione di lui

Nessuna reazione eclatante e plateale è stata messa in atto da Gianmaria dopo i ripetuti attacchi consecutivi operati da Soleil Sorge nei suoi confronti, l’imprenditore visibilmente infastidito e sorpreso da queste pesanti affermazioni pronunciate sulla sua vita privata, si è limitato a risponderle semplicemente: