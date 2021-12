Gf Vip, Soleil confessa: “Mi è capitato di stare contemporaneamente con due ragazzi, non me ne vergogno”

Soleil in passato è stata con due ragazzi contemporaneamente e su Alex svela: "Probabilmente, se fossimo stati single, avremmo provato".

Nella casa più spiata d’Italia è una delle protagoniste indiscusse. Ha fatto discutere per il suo rapporto con Alex Belli, ma tra il pubblico c’è chi non riesce a fare a meno di lei, con la sua dinamicità, l’intraprendenza e la determinazione che la caratterizzano.

Al Grande Fratello Vip Soleil Sorge continua a far parlare di sé: l’ultima confessione ha lasciato i fan senza parole.

Gf Vip, Soleil fa una confessione inaspettata

La gieffina ha confidato di essere innamorata di un ragazzo che la sta aspettando fuori da Cinecittà. Con Alex, quindi, non poteva funzionare: è rimasta delusa dall’atteggiamento dell’attore, ma Soleil ha sempre chiarito di essere innamorata di lui solo come essere umano.

Non ha mai negato la profonda alchimia nata tra loro all’interno della casa, ma ha sempre sottolineato che per lei si è trattato esclusivamente di una bella amicizia (nonostante i telespettatori avessero qualcosa da ridire).

Ora una sua confessione ha lasciato senza parole il pubblico del Gf Vip. Parlando con la new entry della casa, Nathalie Caldonazzo, l’ex protagonista di Uomini e Donne ha rivelato di essere stata con due uomini contemporaneamente.

Confidandosi con Nathalie, Soleil ha confessato: “In passato mi è capitato di stare contemporaneamente con due ragazzi”. Quindi ha sottolineato: “Non me ne vergogno”.

I fan ora sarebbero curiosi di sapere chi sono i due uomini di cui Soleil si era invaghita, ma probabilmente resterà sempre un mistero.

Oltre alla nuova confessione rilasciata tra le mura di Cinecittà, Soleil è tornata a parlare del rapporto instaurato con Alex Belli.

“Se io non fossi stata innamorata, o con un’altra persona in mente, sicuramente ci sarebbe stata attrazione più. Io ho un’altra persona fuori di cui sono innamorata. Non ho mai nascosto che, senza offesa, ho una persona fuori che non vedo l’ora di vivermi”, ha ribadito la concorrente. Quindi ha aggiunto: “Non posso dire che è il mio fidanzato, ma sono innamorata persa di questa persona“.

Parlando di Alex, invece, ha sottolineato: “Probabilmente se fossi stata single e anche Alex, avremmo provato. Era talmente alchemica che ci poteva stare”.