Gf Vip, Soleil contro Aldo Montano: “Come si permette di entrare in piscina così?”

Tra Soleil Sorge e Aldo Montano non corre buon sangue al GF Vip: la modella si è scagliata contro lo schermidore.

Soleil Sorge si è sfogata contro Aldo Montano che, a suo dire, avrebbe avuto degli atteggiamenti spiacevoli nei confronti degli altri concorrenti.

Soleil Sorge contro Aldo Montano

Tra l’influencer Soleil Sorge e lo schermidore Aldo Montano non corre buon sangue: già nei giorni scorsi l’ex fidanzata di Jeremias Rodriguez aveva avuto da ridire su alcuni atteggiamenti del collega che, durante l’ultima diretta, l’ha mandata su tutte le furie per le domande poste in merito alla relazione tra Amedeo Goria e la giovanissima fidanzata, Vera Miales.

Montano ha chiesto se la ragazza fosse davvero interessata a stare con Goria e se la loro fosse una relazione stabile, atteggiamento che ha visibilmente infastidito Soleil: “Aldo dice e fa delle cose totalmente fuori luogo, ad esempio dice parolacce”, ha tuonato la modella, e ancora: “Si comporta in maniera assurda. Fa il bagno in piscina dopo aver sudato in sauna senza farsi una doccia prima (…) Sono forse stupidaggini, ma ne fa mille così.

Si permette di fare queste cose”.

Soleil Sorge: l’ira contro Gianmaria Antinolfi

Nella casa del GF Vip Soleil si è scagliata anche contro il suo ex, Gianmaria Antinolfi. La relazione tra i due non è finita nel migliore dei modi e a quanto pare l’imprenditore sarebbe stato convinto di provare per lei dei sentimenti profondi che, evidentemente, non erano ricambiati. Quando si sono incontrati di nuovo nella casa del GF Vip, la tensione tra i due è stata palpabile:

“Che sfigato.

Già mi ha creato problemi, mi ha mancato di rispetto e in più ora prova a mettermi in mezzo. Ti permetti pure di rispondermi male così, ma vaffan**lo. Scollati proprio. Non ne posso più. Io continuo a cercare di essere carina e devo vedere queste cose. Meglio che sto zitta, non esiste. Resisto una, due, tre volte, ma alla terza mi rompo il caz**. Scusa il francesismo”, ha tuonato Soleil.

Soleil Sorge e Nicola Pisu

Nella casa del Grande Fratello Vip 6 sembrava che Soleil fosse interessata a Nicola Pisu e, nei giorni scorsi, anche il figlio di Patrizia Mirigliani non aveva nascosto il suo interesse nei suoi confronti. Tra i due nascerà qualcosa prima della fine del programma?

