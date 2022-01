GF Vip, Soleil contro Manila: “Io stavo male e tu non ci sei stata”

Nel corso della trentaseiesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip si è assistito ad uno scontro tra Soleil e Manila.

Alfonso Signorini è tornato in onda venerdì 21 gennaio con la trentaseiesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è assistito ad uno scontro tra Soleil e Manila. Ecco cosa è successo.

Manila e Soleil, la trentaseiesima puntata del GF Vip

Nel corso della trentaseiesima puntata del Grande Fratello Vip si è assistito ad un confronto tra Manila e Soleil. Le due donne, infatti, si sono un po’ allontanate in seguito all’ingresso di Delia e hanno avuto modo di parlare in diretta.

Manila e Soleil, le parole dell’influencer

Ebbene, interpellata dal conduttore Alfonso Signorini, Soleil ha dichiarato: “Io sono stata ferita dal fatto che in un momento in cui io sono stata male Manila è stata vicino a Delia e non a me.

Non è venuta da me a parlare. Ha dato corda a un gruppetto di persone che non vedono l’ora di dare corda per buttarmi fango. Io stavo male e tu non ci sei stata“.

Manila e Soleil, la replica

“Deve essere sincera. Io l’ho cercata. Non sono una ragazzina, sono una donna. Ho dei principi, come quello dell’amicizia. Tu sai che ti ho cercato e ti ho detto di volerti bene.

L’amicizia si dimostra. […] Anche io sono in difficoltà, non vedo i miei figli da quattro mesi“, ha replicato dal suo canto Manila Nazzaro.