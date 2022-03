GF Vip, Soleil Sorge contro Miriana Trevisan: la pace tra le due è durata pochissimo.

Durante l’ultima puntata del GF Vip, Soleil Sorge ha approfittato di un momento di pubblicità per scagliarsi contro Miriana Trevisan. L’influencer italo-americana l’ha attaccata senza mezzi termini, definendola una “vipera” e una “frustrata“.

GF Vip: Soleil contro Miriana

Nonostante la promessa che qualche giorno fa si erano fatte, Soleil Sorge e Miriana Trevisan hanno avuto un altro scontro al vetriolo. L’influencer italo-americana non ha accettato la motivazione che ha showgirl ha dato alla sua nomination. Nello specifico, la fidanzata di Biagio D’Anelli ha dichiarato:

“Nomino lei perché non credo a questa Soleil di adesso, buona e tranquilla, in questi sei mesi mi ha fatto molto male screditandomi e parlando male di me difendendo Katia quando era indifendibile”.

Soleil non l’ha presa per niente bene e ha approfittato della pubblicità per scagliarsi contro di lei.

L’attacco di Soleil a Miriana

La Sorge, infuriata come non mai, ha tuonato:

“Sei una vipera! Te la sei presa con me da quando sono qui dentro. Sei volgare, alla tua età! Io quando arriverò alla tua età mi auguro di essere più matura. Ti rendi conto di come ti accanisci verso una ragazza che potrebbe essere tua figlia? Ma stai zitta una volta per tutte, sei insopportabile. Frustrata del c***o! Mamma mia, che vipera”.

Soleil ha perso le staffe, forse perché pensava che la pace con Miriana, avvenuta qualche giorno fa, fosse vera.

La replica di Miriana

Miriana, sconvolta dalle accuse di Soleil, ha assunto l’aria da vittima e si è limitata a replicare:

“Dovevo votare qualcuno ed ho votato te! Lo sapevo che avrebbe avuto questa reazione, mi fa male come donna, ma non ho avuto paura. Ma poi tirare in ballo l’età, per cosa? Sono fiera dell’età che ho”.

La Sorge, chiedendo scusa ai compagni del GF Vip per il suo sfogo, ha risposto: “Ho solo risposto al tuo veleno, hai sparlato di me e ti aspettavi che io ti difendessi?“. La pace tra Miriana e Soleil è durata tra Natale e Santo Stefano.