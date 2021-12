Gf Vip, Soleil critica Davide e Sophie: lo sfogo con Alex Belli

I commenti espressi da Davide e Sophie sul triangolo Soleil-Alex-Delia pare abbiano particolarmente infastidito l'ex protagonista di Uomini e Donne.

Nella casa più spiata (e chiacchierata) d’Italia lei è una protagonista indiscussa. Il suo legame piuttosto ambiguo (sicuramente molto affiatato) con il famoso attore di “Cento Vetrine” finisce ogni settimana al centro del reality, conquistando anche innumerevoli pagine di cronaca rosa nostrana.

Dai magazine ai settimanali, fino al web e ai social: Soleil e Alex non smettono di far parlare di sé. Lui ha ammesso il suo amore per l’ex protagonista di Uomini e Donne, che nella casa di Cinecittà è ormai una star. Lei, che lontano dal Gf Vip divide fan e telespettatori, non nasconde la forte sintonia che li unisce. A casa però, entrambi avrebbero una persona ad attenderli. Se la frequentazione a cui ha fatto riferimento Soleil è probabilmente appena sbocciata, la love story tra Alex e la moglie Delia prosegue da alcuni anni e, solo pochi mesi prima del programma, i due hanno fatto il grande passo, giurandosi amore eterno.

Neppure l’anello al dito e le promesse fatte all’altare sembrano bastare: la presenza di Soleil fa vacillare ogni certezza in Alex. Ogni puntata è dedicata alla coppia e anche i coinquilini hanno più volte espresso un proprio giudizio su di loro, senza dimenticare Delia che 24 ore su 24 vede il marito vicino (forse troppo) a Soleil. Le ultime dichiarazioni fatte da Davide e Sophie pare non siano proprio piaciute a Soleil, che sfogandosi con Alex non ha risparmiato crtiche verso i due gieffini.

Gf Vip, Soleil critica Davide e Sophie

Davide è un grande amico di Alex, ma dopo certi atteggiamenti assunti con Soleil non sono mancati gli ammonimenti rivolti prorprio al compagno. Anche da parte di Sophie, che ha commentato il triangolo amoroso composto da Soleil, Alex e Delia, sono arrivate alcune critiche.

Soleil ha subito reagito e lo ha fatto con Alex, come molti telespettatori erano pronti a scommettere.

Soleil critica Davide e Sophie, le sue parole

“Non mi sono piaciute le parole di Sophie né quelle di Davide. Manila mi ha fatto sentire positività, sincerità e apprezzamenti: è normale che qualcuno possa pensare e fare diversamente. Ma si tratta di altre persone, con un proprio ragionamento e un proprio vissuto. Bisogna giudicare sulla base di chi sonole altre persone. Quello che uno pensa non è necessariamente corretto”, ha tenuto a sottolineare Soleil.

Poi ha ribadito: “Non mi è piaciuto affatto né vedere i video di Sophie, che mi è sembrata persino irritata sebbene non sia assolutamente coinvolta nel rapporto, né le parole di Davide Silvestri”.

Interrompendo il discorso su Sophie e concentrandosi su Davide, ha aggiunto: “Mi sembra che sue frasi come “il vostro è un rapporto meraviglioso” siano state dette tanto per dire. Ora dice che non capisce e che non si comporterebbe mai così, sottolineando che tu Alex stai facendo qualcosa di sbagliato. Soprattutto da amico, dovrebbe capire“.

Soleil critica Davide e Sophie: “Ci passo sopra”

“Posso comprendere e ci passo sopra, ma sono dichiarazioni fuori luogo”, ha precisato Soleil.

La nuova protagonista del Grande Fratello Vip ha aggiunto: “Perché una persona che dovrebbe stare vicina, appena può lancia frecciatine?”.