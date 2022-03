GF Vip, Soleil delusa da Jessica: l’influencer finisce in lacrime

GF Vip, Soleil Sorge delusa da Jessica Selassié: l'influencer, affranta, è finita in lacrime.

Momento di sconforto per Soleil Sorge al GF Vip. L’influencer italo-americana è rimasta delusa da Jessica Selassié e si è rifugiata in sauna lasciandosi andare ad un pianto disperato. Anche quando la principessa etiope è andata da lei per chiarire il qui pro quo, lei ha preferito restare sola.

GF Vip: Soleil delusa da Jessica

Al GF Vip è andato in scena un momento molto atteso: la diretta radio. Per i concorrenti si tratta di un “game” apprezzatissimo, anche perché è uno dei pochi momenti in cui possono avere una specie di contatto con il mondo esterno. Non solo, le giornate in Casa sono molto lunghe e trasformarsi in speaker li aiuta a creare un diversivo. E’ proprio per questo motivo che Soleil Sorge è finita in lacrime, visto che le coinquline non l’hanno scelta per la diretta.

L’influencer italo-americana, sfogandosi con Sophie Codegoni, ha attribuito la colpa a Jessica Selassié, responsabile della radio.

Le scuse di Jessica

La Codegoni, amica della principessa etiope, ha provato a parlare con lei, facendole capire i malumori di Soleil. Jessica è apparsa subito dispiaciuta e si è recata dall’influencer per chiederle scusa. Non solo, le ha anche proposto di prendere il posto di Manila Nazzaro. La Selassié le ha spiegato di aver scelto l’ex Miss Italia soltanto perché esperta di radio e non per altro.

La Sorge, ferma nella sua posizione, ha replicato:

“Le cose contano quando vengono fatte sul momento… Tranquilla veramente, fai la radio con loro…”.

Niente da fare, Jessica non è riuscita a convincere Soleil e si è congedata da lei limitandosi ad esclamare: “Mi dispiace molto“.

Soleil in lacrime

Appena Jessica l’ha lasciata sola in sauna, Soleil è scoppiata a piangere. Si è lasciata andare ad un lungo sfogo e ai fan è apparsa davvero stanca. D’altronde, sono quasi 6 mesi che è chiusa al GF Vip ed è normale avere cedimenti del genere. Come se non bastasse, la Sorge ha dovuto affrontare per mesi il teatrino con Alex Belli e Delia Duran e, anche se cerca di tenere botta, tutta quella situazione l’ha messa a dura prova. Quando Davide Silvestri l’ha vista in lacrime si è avvicinato a lei, che affranta ha chiesto: “Come è possibile distaccare la parte umana dal gioco?“.