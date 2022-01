GF Vip, Soleil e Alessandro molto vicini durante la festa di Capodanno: flirt in vista?

Soleil Sorge e Alessandro Basciano, concorrenti del GF Vip, durante il party di Capodanno, si sono mostrati sempre più complici e vicini: flirt in vista?

I Vipponi della casa più spiata d’Italia, ossia quella del Grande Fratello Vip, nella serata del 31 dicembre 2021, si sono scatenati nel party di Capodanno, due concorrenti in particolare, Soleil Sorge e Alessandro Basciano, hanno mostrato una particolare vicinanza, che di certo non è passata inosservata!

Ecco cosa è accaduto tra i due.

GF Vip, Alessandro Basciano flirta con Soleil e bacia Sophie Codegoni

Sembra non avere le idee del tutto chiare dal punto di vista sentimentale Alessandro Basciano, il giovane concorrente che da poco entrato all’interno della casa del GF Vip, ha creato non poche dinamiche all’interno del reality.

Durante il party di Capodanno, Basciano si è lasciato andare al primo vero bacio ufficiale con la bella Sophie Codegoni, l’ex tronista di Uomini e Donne e concorrente del reality con la quale ha stretto un rapporto speciale e verso la quale prova una forte attrazione fisica e sentimentale.

Basciano dopo il bacio con la Codegoni, si è lasciato andare anche con l’influencer Soleil Sorge in una serie di balli molto spinti, dando vita ad un presunto flirt nascente.

GF Vip: nuovo triangolo amoroso tra Sophie, Soleil e Alessandro?

Dopo la festa di Capodanno del GF Vip, appena conclusasi, nessun equilibrio sentimentale sembra più essere al sicuro, in particolare sembra si sia ufficialmente formato un “triangolo” amoroso tra Sophie Codegoni, Soleil Sorge e Alessandro Basciano.

Il giovane Basciano sembra aver fatto breccia nel cuore di numerose concorrenti del reality, in particolare in quello di Jessica Selassiè, Sophie Codegoni e adesso anche in quello di Soleil Sorge.

GF Vip, Sophie come reagirà alle immagini di Soleil e Alessandro?

La puntata del 3 gennaio 2022 del Grande Fratello Vip sarà ricca di colpi di scena, il conduttore del reality, Alfonso Signorini, certamente non mancherà di mostrare alla bella Sophie, le immagini dei balli super provocanti intercorsi tra Soleil e Alessandro.

Non ci resta dunque che attendere la messa in onda del primo appuntamento settimanale del 2022 del Grande Fratello Vip, per scoprire cosa penserà l’ex tronista di Uomini e Donne riguardo l’intricata vicenda.