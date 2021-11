GF Vip, Soleil e Alex Belli: “Se questa è la sua decisione la comprendo”

Nel corso della ventunesima puntata del GF Vip si è parlato del rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge. Ecco cosa è successo.

Alex Belli, il rapporto con Delia Duran

Anche nel corso della ventunesima puntata del Grande Fratello Vip si è parlato del rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge. I due sono di recente finiti al centro dell’attenzione per via della gelosia di Delia Duran e dei confronti avuti con quest’ultima.

Nei giorni scorsi Alex Belli è stato chiaro nei confronti della Duran, affermando di non volerla nella casa, in quanto le contaminazioni dall’esterno rovinano il suo percorso.

“Le parole di Sonia mi sono entrate dentro e ci ho ragionato sopra, non voglio avere contaminazioni esterne che possano portare fuori strada il mio percorso”, ha affermato Alex Belli. “Se questa è la sua decisione, la comprendo”, ha quindi commentato Soleil, interpellata dal conduttore.

Alex Belli, il bagno in piscina con Soleil

Ma non solo, a far molto discutere è il bagno in piscina tra Alex Belli e Soleil.

A tal proposito è stata mostrata una clip nel corso della ventunesima puntata. “È un esercizio di fiducia“, ha quindi affermato l’attore. Katia Ricciarelli ha quindi scherzosamente commentato dicendo: “Piacerebbe anche a me una cosa del genere”.

Alex Belli, l’annuncio di Signorini

“Ma si vede che c’è un’attrazione (…) Si attraggono e ci sta”, ha invece commentato Sonia Bruganelli dopo aver visto la scena del bagno in piscina tra Alex Belli e Soleil.

Adriana Volpe dal suo canto ha aggiunto: “E Alex e Delia oggi invece sono due calamite che si respingono”.

Se tutto questo non bastasse il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato che Delia Duran si trova in quarantena in quanto venerdì farà il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia.