GF Vip, Soleil e Sophie sempre più vicine: “Non so se riuscirò a resistere”

Nascerà un nuovo flirt nella casa del GF Vip? Una battuta di Soleil Sorge nei confronti di Sophie Codegoni ha fatto sognare i fan dei social.

Soleil Sorge e Sophie Codegoni

Dopo le amiche-nemiche della precedente edizione del GF Vip 5 – ossia Rosalinda Cannavò e Dayane Mello – sembra che un’altra liaison al femminile possa sbocciare all’interno della Casa: Soleil Sorge infatti non ha nascosto la sua ammirazione verso la collega Sophie Codegoni. L’ex volto di Uomini e Donne ha ipotizzato, in maniera ironica, di un suo possibile innamoramento nei confronti della bella Sorge e la risposta di quest’ultima non si è fatta attendere.

“Io non so se riuscirò a resistere a una Sophie che mi corteggia”, ha ribattuto.

Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi

Nelle ultime ore nella casa del GF Vip Soleil Sorge ha dovuto vedersela con Gianmaria Antinolfi, con cui aveva avuto un flirt prima dell’inizio del programma. I due hanno trovato il modo di chiarirsi dopo un difficile confronto: “Mi dispiace tanto di averti mancato di rispetto in quel momento lì.

Io ero talmente felice, talmente fiero di averti nella mia vita, accanto a me. Ho avuto modo di capire dopo, quando la cosa si è chiusa. Tante cose che ho sbagliato nei tuoi confronti, le ho capite dopo”, ha dichiarato Antinolfi.

Soleil Sorge: la vita privata

In passato Soleil Sorge ha vissuto un’importante storia d’amore con Jeremias Rodriguez, il fratello minore di Belen Rodriguez. La storia tra i due si è però conclusa in un nulla di fatto.

