GF Vip, Soleil mette in guardia Gianmaria: “Ho visto Sophie provarci anche con Manuel”

Soleil Sorge ha messo in guardia Gianmaria Antinolfi in merito al comportamento avuto da Sophie Codegoni nei suoi confronti.

Nella casa del Grande Fratello Vip 6 continua il triangolo tra Gianmaria Antinolfi, Sophie Codegoni e Soleil Sorge. Nelle ultime ore quest’ultima ha messo i guardia l’imprenditore sul comportamento della collega.

Soleil Sorge: l’avvertimento a Gianmaria

Non corre buon sangue tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi e infatti nelle ultime ore l’influencer ha messo in guardia l’imprenditore (suo ex fidanzato) sul comportamento della collega e concorrente del GF Vip Sophie Codegoni, che a suo dire avrebbe fatto delle avance a Manuel Bortuzzo.

“Fa tutte queste cose con leggerezza. Tira il sasso e nasconde la mano”, ha dichiarato Soleil, sostenendo anche che Sophie avrebbe messo zizzania tra Bortuzzo e Lulù Hailé Selassié quando la loro liaison – all’inizio del programma – sembrava procedere a gonfie vele. Sempre secondo Soleil l’ex volto di Uomini e Donne avrebbe accettato i suggerimenti di una persona misteriosa (forse Fabrizio Corona) prima di entrare nella casa del reality show e “seguire un copione”.

Soleil Sorge contro Sophie Codegoni

La tensione è aumentata a dismisura tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni e le due sono ormai ai ferri corti. “Sono giorni che prova ad umiliarmi. Che poi io sono non famosa tanto quanto lei. Abbiamo fatto gli stessi programmi televisivi”, ha dichiarato Sophie in merito a Soleil, e ancora: “Mi ha detto ‘tu e GianMaria non farete nemmeno una copertina’. A me la copertina non mi interessa.

Perché lei quante ne ha fatte quando stava con Gian? Zero. Ieri mi ha pure dato del comodino. Se lei sta rosicando perché il suo ex non le dà più attenzioni, io inizio a pensare che quando lei ha detto ‘l’unico contenuto di Gian al GF sono io’, sbagliava, perché forse l’unico contenuto di Soleil Sorge è Gian. Sta rosicando palese perché Gianmaria non la calcola più”.

Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi

Nonostante un inizio burrascoso, Soleil Sorge sembra aver recuperato un buon rapporto con Gianmaria Antinolfi che, invece, si era scagliato contro di lei all’inizio del programma. A quanto pare l’imprenditore avrebbe provato dei forti sentimenti per l’influencer che, invece, aveva sostenuto di non dare alcun peso alla loro relazione (avuta pochi mesi prima di entrare nella casa del GF Vip).

Foto per gentile concessione dell’Ufficio stampa di Endemol Shine Italy