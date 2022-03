GF Vip, Soleil Sorge provoca Barù: la capanna con Jessica è solo un'acchiappa clip?

La finale del GF Vip si avvicina e anche le strategie dei concorrenti che sognano la vittoria iniziano a venire a galla. Soleil Sorge, astuta fin dai primissimi giorni del programma, ha provocato Barù, cercando di far venire alla luce la tecnica acchiappa clip messa in gioco con Jessica Selassié.

GF Vip: Soleil provoca Barù

Barù ha sempre dichiarato di non essere interessato a Jessica Selassié, eppure nelle ultime ore ha accettato di andare sotto la capanna con lei, trascorrendo qualche ora lontano da occhi indiscreti. La principessa etiope, ha confessato a Soleil Sorge quanto avvenuto al riparo dalle telecamere, ma il nobile toscano ha riferito una versione dei fatti molto diversa. E’ a questo punto che l’influencer italo-americana ha iniziato a provocare il “Vippone”.

Parlando con lui, ha esclamato:

“E quindi Barù ha ceduto all’acchiappa-clip. Un esperto cacciatore come te che è caduto nella trappola o forse è stato lui a tirarlo nella trappola”.

Barù ha giocato con Jessica?

Jessica ha raccontato che sotto la capanna lei e Barù hanno parlato della possibilità di avere una relazione fuori dal GF Vip.

Ha parlato di “attrazione” reciproca, sottolineando che il nobile le ha chiarito la situazione. Eppure, il nipote di Costantino della Gherardesca ha riferito di averle detto di non voler avere una storia con lei dopo il reality. Soleil, consapevole delle due versioni, ha sganciato un’altra frecciatina:

“Ci sei entrato cosciente di entrare nella trappola”.

In effetti, Barù, stando alla versione di Jessica, ha chiesto a Lulù di costruire una capanna per lui. Pertanto, il nobile toscano sapeva benissimo che avrebbe attirato l’attenzione del GF Vip.

Una strategia per arrivare in finale?

Barù ha sempre sostenuto di non volere clip, eppure, entando in capanna con Jessica si è assicurato un bel blocco nella prossima diretta del GF Vip. Non solo, ha alimentato anche la curiosità dei fan dei Jerù. Possibile che questa sia stata una strategia per arrivare in finale? Per Soleil la risposta è senz’altro affermativa. Peccato che a farne le spese sia la Selassié, un po’ ingenua e alla ricerca perenne del principe azzurro.