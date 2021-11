Soleil Sorge sbotta contro Gianmaria: "È una brutta persona. Sono stufa di lui, me ne vado"

Aria di tempesta tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è tornata a scagliarsi pesantemente contro il ragazzo campano, usando parole pesanti.

Soleil contro Gianmaria: “Qui viene premiato l’ego di un povero dentro”

“Sono infastidita, mi manda in fumo.

Ogni giorno che passa qui dentro viene solo premiato l’ego di un povero dentro. Monta l’ego e diventa ancora più schifoso”. Così l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Stasi ha commentato il comportamento di Gianmaria Antinolfi. Sfogandosi con Alex Belli, Soleil si è lasciata andare a parole di fuoco, mentre i compagni hanno cercato di calmarla. “Lascia perdere il ca..o, l’ho sempre fatto! Ho sempre perdonato e giustificato ma è davvero una persona brutta.

Le battutine se le merita e ci sta perché merita molto peggio” ha sbraitato Soleil.

Soleil su Gianmaria: “La gente lo fa passare per quello che non è”

La tensione tra Soleil e Gianmaria è alta, dopo l’ennesima baruffa in cucina in cui l’italo-americana ha dato del “cafone” al concorrente campano. L’invettiva contro Gianmaria prosegue: “Lui è proprio una persona brutta e la gente lo fa passare per quello che non è.

Il vino è soltanto l’ennesima goccia che mi ha fatto traboccare. Mi fa schifo sta roba, fa schifo ma si smaschera da solo… perché io devo vivere questo? -commenta Soleil-. E allora che lo facessero uscire di qua perché io non ne posso più, ti giuro che me ne vado io!” è stata la minaccia della giovane.

Soleil contro Gianmaria, Alex Belli: “Che si smascheri da solo”

Insomma, pare che a Soleil non sia andato già il fatto che Gianmaria abbia superato indenne alcune nomination e che soprattutto sia stimato da altri inquilini della casa.

Alex Belli, schierato dalla parte di Soleil, ha consigliato all’ex corteggiatrice di stare tranquilla, aspettanto che tutti i nodi vengano al pettine. Come ha commenato Belli: “Che si smascheri da solo”.