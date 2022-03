GF Vip, Soleil scopre quello che hanno fatto Jessica e Barù sotto la capanna: le versioni non coincidono.

Soleil Sorge ha messo spalle al muro Jessica Selassié e si è fatta raccontare cosa è successo tra lei e Barù sotto la capanna. A costruire il primo nascondiglio per coppie della sesta edizione del GF Vip è stata l’influencer italo-americana e la principessina Lulù.

Soleil Sorge interroga Jessica sulla capanna divisa con Barù

Ad una manciata di giorni dalla finale del GF Vip, in Casa è apparsa la prima capanna per coppie. A costruirla sono state Soleil Sorge e Lulù Selassié. Ovviamente, il rifugio non poteva che essere per Jessica e Barù, l’unica pseudocoppia rimasta in gioco. I due sono stati al riparo da occhi indiscreti per parecchio tempo, poi l’influencer italo-americana ha chiesto alla principessina etiope di aggiornarla su quanto avvenuto.

Jessica, un po’ imbarazzata, ha dichiarato:

“Cosa è successo? Tante chiacchiere, abbiamo scherzato e parlato molto. Non c’era bisogno della capanna in effetti, ma visto che mancano 7 giorni alla fine del GF Vip, abbiamo preferito lasciare tutta questa voglia e attrazione per dopo il programma. Non abbiamo consumato o approfondito l’amore, ma la necessità di creare la capanna chiedetela a Lulù che l’ha costruita e a Barù che l’ha voluta. Lulù l’ha fatta con te Soleil, ma Barù l’ha proprio chiesta”.

I Jerù non decollano

Soleil, non contenta del resoconto di Jessica, le ha chiesto il motivo per cui Barù, ad un certo punto, è apparso fuori dalla capanna senza maglia addosso.

La Selassié ha chiarito:

“Eravamo entrambi vestiti e siamo rimasti così. Se era senza la maglietta? Sì, ma poi aveva il resto dei vestiti, io avevo la vestaglia e il pigiama. Abbiamo parlato di noi, del fuori e tante cose che ci riguardano. Tutte cose che con le telecamere e i microfoni non ci siamo mai detti. Qualcosa di privato e fisici? Pensieri e tante cose, dico soltanto questo per adesso. Abbiamo poi approfondito la possibilità di viverci questa storia ed essere più chiari. Almeno adesso è stato più chiaro e ho capito molte cose che prima diceva a metà davanti agli altri. Però non avevo rossori sul collo, nessuna cosa di quella tipologia. Se c’è stato qualcosa di fisico? Non ricordo e non posso rispondere”.

La versione di Barù non coincide con quella di Jessica

Jessica ha fatto intendere che, sotto la capanna, lei e Barù hanno parlato del fuori, non escludendo una possibile relazione.

Eppure, il nobile toscano, ha fornito una versione completamente diversa. Parlando sempre con Soleil, il “Vippone” ha ammesso:

“Se ci sono stati baci e carezze? Ci sono state chiacchiere e piccoli sfioramenti, perché eravamo molto vicini. Lei era triste e per questo ho voluto la capanna per rassicurarla sul bene che le voglio. Anche dopo ieri sera però non vedo una storia d’amore tra noi due fuori”.

Nella prossima puntata del GF Vip, Alfonso Signorini farà sicuramente luce su questa strana faccenda. Una cosa è certa: la capanna non ha dato gli esiti sperati.