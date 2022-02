GF Vip, Soleil Sorge vuota il sacco: cosa avrebbe fatto se Alex Belli avesse scelto lei?

Cosa avrebbe fatto Soleil Sorge se Alex Belli fosse rimasto al GF Vip per lei? L’influencer italo-americana, parlando con Nathaly Caldonazzo, ha confessato che quando l’attore ha lasciato la Casa lei era “cotta a puntino“, ma non abbastanza per abbandonarsi alla passione.

Soleil Sorge: cosa avrebbe fatto se Alex avesse scelto lei?

Soleil Sorge, a suo modo, ha vuotato il sacco. Nelle ultime ore al GF Vip, ha confessato a Nathaly Caldonazzo cosa avrebbe fatto se Alex Belli avesse scelto lei invece che Delia Duran. Il riferimento è all’uscita plateale dell’attore dalla Casa, quando l’influencer, infuriata, gli ha portato la valigia in giardino. Soleil ha ammesso che in quel periodo era “cotta a puntino“, ma non abbastanza per rinunciare al fidanzato che dice di avere accanto da qualche mese.

La Sorge ha ammesso:

“Se io ero cotta a puntino nell’ultimo periodo che lui era qui? Sì, poi ho avuto la reazione del trolley e ho pianto. Ero ferita certo. Tu dici che ci sarei stata se mi avesse scelta? Mmm, no. E ti dico di no perché purtroppo ho imparato ad amarmi. Non potrei stare con un uomo che ha certi atteggiamenti e che non mi ispira fiducia. Fuori ho qualcuno di cui mi fido di più”.

La versione di Soleil non convince

Nathaly ha ascoltato con attenzione le parole di Soleil, ma non è sembrata troppo convinta. La Sorge ha finalmente ammesso di essere stata “cotta” di Alex, ma ha sottolineato che non avrebbe mai iniziato una relazione con lui perché non si è mai fidata di Belli.

Ha imparato ad amarsi, per cui, se l’attore l’avesse scelta, avrebbe preferito rimanere con il fidanzato misterioso che dice di avere. Soleil continuerà ad avere questa posizione anche quando Alex entrerà nella Casa? Staremo a vedere, anche perché l’influencer ha un pensiero chiaro sul matrimonio tra il “man” e Delia Duran.

Soleil: cosa pensa di Alex e Delia?

La Sorge ha poi confessato cosa pensa del rapporto tra Alex e Delia.

L’influencer è convinta che Belli ha preso in giro sia lei che la moglie. Ha dichiarato:

“Ad Alex rimprovero di non aver detto tutta la verità. Le ha detto cosa è successo sotto le coperte, ma non dei sentimenti che mi ha confessato. Alla fine ha ammesso di avermi detto che era innamorato di me. Poi non mi piace che anche nell’ultimo periodo ha continuato a giocare su questa roba, non era mai chiaro. Invece di dire ‘ok ho voluto bene a Soleil, ma amo Delia e voglio stare solo con lei’ continuava a dire tutto per giocare. Quello che è successo tra me e Alex non era abbastanza per creare una rottura per il rapporto aperto che hanno. In una coppia normale basta un bacio ad un’altra per rompere, ma fidati che per la loro coppia non basta quello che è successo qui al GFVip”.

La terza parte della soap opera più chiacchierata del GF Vip sta per tornare in scena: lunedì 14 febbraio Alex tornerà in Casa e rimarrà in gioco per ben due settimane.