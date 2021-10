GF Vip, Soleil Sorge ancora nel mirino per il bicchiere gate: cosa è successo

Nel corso della decima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip a finire nel mirino è stata ancora Soleil Sorge. Ecco cosa è successo.

Alfonso Signorini è tornato in onda venerdì 15 ottobre con la decima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale a finire nel mirino è stata ancora Soleil Sorge. Ecco cosa è successo.

Soleil Sorge, il bicchiere gate

Nel corso della sesta edizione del Grande Fratello Vip è esploso il cosiddetto “bicchiere gate”. Il tutto ha avuto inizio dopo la comunicazione di una nuova sfida da parte del Grande Fratello Vip. Al suono della sirena, infatti, la coppia di Vipponi designata avrebbe dovuto raggiungere in 30 secondi un pulsantone collocato in giardino. La prima coppia chiamata è stata quella formata da Soleil Sorge e Davide Silvestri, con l’influencer che per raggiungere entro il tempo prestabilito il pulsantone ha appoggiato involontariamente con una certa enfasi il bicchiere con il gelato sul tavolo.

Un gesto che non è piaciuto a Raffaella Fico che, spaventata dall’accaduto, ha accusato Soleil di aver lanciato il bicchiere contro di lei.

Soleil Sorge, scontro con Raffaella Fico

“Io mi sono spaventata, se si spaccava avrebbe potuto fare male, ragazzi! Non l’ha appoggiato, l’ha tirato! Se si spaccava ci andava tutto in faccia! Lo ha lanciato, non lo ha appoggiato per quello ho tirato un urlo.

Lei ha detto lo ha appoggiato, ma lo ha lanciato!”, ha infatti affermato Raffaella Fico.

Ma non solo, parlando con Sophie Codegoni, Raffaella Fico ha proseguito: “Se si spaccava il bicchiere e mi andava in faccia mi sfregiava tutto! Poi sembro io quella che sclera inutilmente ma mi sono spaventata! Me lo ha buttato, se si spaccava mi andava tutto in faccia!”.

Soleil Sorge, l’influencer ancora una volta nel mirino

Una vicenda, quella del bicchiere gate, di cui si è parlato nel corso della decima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Ebbene, interpellata dal conduttore, la Fico ha affermato: “Adesso noi ci ridiamo sopra, ma se si fosse spaccato…”. Ma non solo, sempre la Fico ha rimproverato gli altri di non dire realmente ciò che pensano della Sorge.

Quest’ultima, accusata di non chiedere mai scusa, ha spiegato: “Quando le accuse sono pretestuose ed esagerate non chiedo scusa“. Sonia Bruganelli interviene in sua difesa e rivolgendosi a Raffaella Fico ha affermato che “nella casa se ci sei o non ci sei non si vede”. Raffaella Fico quindi ha replicato: “Questo è un tuo pensiero che non mi interessa”. Adriana Volpe, dal suo canto, ha aggiunto: “Le altre donne si sentono messe in ombra da Soleil, che è la regina”.