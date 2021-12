GF Vip, Soleil Sorge bestemmia in inglese? In tanti sul web chiedono l’espulsione

Sta facendo il giro del web il video in cui Soleil Sorge avrebbe pronunciato una bestemmia in inglese: in molti hanno chiesto la squalifica.

La concorrente del GF Vip Soleil Sorge è finita al centro delle polemiche social dopo una presunta bestemmia pronunciata in inglese: sconfortata dopo aver saputo che il programma andrà avanti fino al 14 marzo 2021, l’ex tronista di Uomini e Donne ha detto una frase per cui decine di persone stanno chiedendo la sua espulsione.

Soleil Sorge bestemmia in inglese?

Il video sta facendo il giro del web e mostra la gieffina sdraiata sul divano insieme a Manila intenta a pensare alla notizia appena ricevuta da Alfonso Signorini circa il prolungamento del format, che in base al loro contratto avrebbe dovuto finire a dicembre, fino a marzo. E’ proprio durante il momento di riflessione che Soleil ha pronunciato la frase in inglese incriminata: “Oh my fu*king God“.

Soleil bestemmia ed il pubblico chiede l’espulsione immediata #GFvip pic.twitter.com/TfP1oitWkX — GossipeTrash (@GossipeTrash) December 11, 2021

Soleil Sorge bestemmia in inglese? Polemica sul web

Parle che molti utenti hanno considerato al pari di una bestemmia e per questo hanno chiesto l’espulsione immediata come successo per altri concorrenti in passato.

“Voglio vedere se fanno finta di nulla“, “Deve essere mandata fuori subito“, “Bestemmia da squalifica“, hanno commentato alcuni utenti lamentando che spesso alle espressioni infelici dell’influencer italo-americana non viene dato il peso che secondo loro dovrebbero avere.

Di contro altre persone hanno evidenziato come si tratti di un modo di dire americano che in lingua madre significa altro. “E’ una frase forte ma tradotta in italiano non equivale ad una bestemmia“, “E’ come dire ‘Oh mio Dio‘”, hanno sottolineato definendo esagerata la richiesta di espulsione.