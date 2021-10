GF Vip, Soleil Sorge contro Gianmaria Antinolfi: “Non gli credo più”

Soleil Sorge si è scagliata contro la sua ex fiamma, Gianmaria Antinolfi, affermando di nutrire dei sospetti nei suoi confronti.

Non corre decisamente buon sangue tra Soleil Sorge e l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi che, dopo un loro breve flirt, si sono rivisti nella casa del Grande Fratello Vip.

L’imprenditore ha ammesso di aver perso la testa per Soleil, mentre lei ha affermato che per lei si sarebbe trattato solo di una breve frequentazione. Chiacchierando con gli altri concorrenti Soleil ha ammesso di nutrire dei sospetti nei confronti di Gianmaria, e ha dichiarato: “Se fosse stata una persona così meravigliosa, così dolce, così tutto, spiegami perché io non avrei dovuto voler stare con lui. Sono scema?”, e ancora: “Ancora non me lo spiega perché voleva fare questa esperienza.

Si è arrampicato sugli specchi e ha trovato la sua strategia. Ora non esce per quello che gli ha detto la mamma… Peccato che io non ci credo più a queste favole”.

Soleil Sorge: il confronto

Tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi è stata evidente fin da subito una certa tensione e più volte i due hanno cercato di chiarire per trovare il modo di andare avanti.

“Io ero talmente felice, talmente fiero di averti nella mia vita, accanto a me.

Ho avuto modo di capire dopo, quando la cosa si è chiusa. Tante cose che ho sbagliato nei tuoi confronti, le ho capite dopo. Ho capito gli errori che ho fatto e le volte in cui non ti ho capita. Però anche tu, non volendo, hai fatto del male a me. Non sono stato l’unico ad aver fatto del male. In quel momento eri la mia felicità e volevo condividerla con le persone a cui voglio bene.

A me dispiace non essere riuscito a renderti felice come avrei voluto”, ha dichiarato Gianmaria in merito a Soleil, che nel frattempo sembra aver ritrovato la felicità tra le braccia di Nicola Pisu.

Soleil Sorge e Nicola Pisu: la liaison

Nella casa del GF Vip è sbocciata una speciale alchimia tra Soleil Sorge e Nicola Pisu. I due stavano per scambiarsi un atteso bacio sulle labbra quando la regia purtroppo li ha interrotti: tra i due sboccerà davvero una nuova storia d’amore?

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy.